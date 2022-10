Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője is előbb a mérkőzésről beszélt, de aztán, ahogy várni lehetett, kifejtette véleményét a történtek miatt.

– Sorozatban a harmadik mérkőzésünk volt egy hét alatt – állapította meg. – Erősen kezdtünk, de már akkor látszott, hogy nincs meg a csapatban az a fajta erő, mint volt egy hete a Paks ellen. A szünetben azt beszéltük meg, hogy megpróbáljuk azt, amit a Fehérvár ellen, vagyis visszajönni a mérkőzésbe. Cseréltünk, volt, hogy átálltunk három védős játékra, volt, hogy öten támadtunk, de látszott, a csapaton a fáradtság. És ott volt az incidens. Az a problémám, hogy szerdán is hasonló volt a helyzet, akkor is huhogtak a lelátón, és ezt figyelmen kívül hagytuk, nem léptünk fel ellene. Van egy érték, amit képviselni kell. Egy edzőnek meg kell védenie a játékosait, ki kell állnia a klubja mellett. Számomra nincs különbség emberek között bőrszínben, vallásban, satöbbi. Két-három méterre beléptem a pályára, de a játékvezető meg sem hallgatta, mit szeretnék mondani, felmutatta a piros lapot. Le akartam hívni a csapatot, de tudtam, hogy ez milyen következményekkel jár, ha nem fejezzük be a meccset, viszont kárt sem akartam okozni a klubnak. Ez a fajta rasszista megnyilvánulás, a huhogás árt a futballnak, árt a társadalomnak. A futballnak értékeket kell közvetítenie, de ez nem az. Tíz éve, amikor a Ferencvárosnál dolgoztam, akkor is hasonló volt a helyzet. Az eredmény miatt csalódott vagyok, de ez miatt az incidens miatt is, hogy ilyen kisstílű emberek megzavarják a játékot. Nem tudom, hogy milyen eltiltást kapok, és a jövő héten ott lehetek-e az Ferencváros ellen a kispadon.