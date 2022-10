ZTE FC - Paksi FC 3-0 (2-0)

Zalaegerszeg, 2313 néző. Jv.: Bogár (Kóbor, Szalai).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka - Sankovic - Gergényi, Szendrei (Bedi, 75.), Mim (Meshack, 75.) - Ikoba, Manzinga (Safronov, 83.). Vezetőedző:

Paks: Nagy G. - Osváth, Szélpál, Kádár (Szekszárdi, 83.), Szabó J. (Debreceni, 46.)- Windecker, Balogh B. (Sajbán, 64.)- Bőle , Papp K. (Haraszti, 46.), Hahn (Gyurkits, 46.) - Varga B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Ikoba (6.), Mim (18.), Gergényi (85.)

Sárga lap: Sankovic (27.), Szendrei 43.), illetve Bőle (45.), Debreceni (50.), Gyurkits (79.), Szélpál (88.), Varga B. (90.).

Egy kérdés már bőven a találkozó előtt eldőlt: Tajti Mátyás ezúttal sem léphetett pályára a ZTE csapatában, aki civilben a lelátón foglalt helyet. Az irányító továbbra is sérült, de a nélküle is egyértelmű volt a ZTE szándéka: az elejétől beszorítani a Paksot. A vendégek gyakorlatilag nem tudtak átjönni a felezővonalon, a 6. percben pedig egy szinte megtervezett akció végén szerzett vezetést a házigazda. Mim és Gergényi váltott a jobb oldalon, utóbbi az alapvonaltól tekert a kapu elé, Ikoba pedig kissé balról, 56 méterről fejelt a hálóba, 1-0. Minden tekintetben a ZTE akarata érvényesült, az egerszegiek igyekeztek szélesen játszani, hogy ezzel is széthúzzák az ellenfelet. A Paks nem tudott érvényesülni továbbra sem, aztán a 18. percben jött az újabb hazai találat. Ez is egy gördülékeny akció volt, Gergényi játszotta meg Manzingát a bal oldalon, aki lefutott az alapvonalig, középre adása után pedig Mim Gergely középről, 6 méterről lőtte a labdát félmagasan a kapuba, 2-0. Mim első élvonalbeli gólját szerezte. Waltner Róbert együttese - azaz, a Paks - csak elvétve tudott támadást vezetni, de kétgólos hátrányban nem volt egyszerű futballozni. Méghozzá azért is, hiszen a két gólon kívül az egerszegieknek még legalább két ordít helyzete is volt. Csak lassan kezdett éledezni a Paks, a 32. percben egy gyors kontra végén Hahn lőtt fölé jó helyzetből. A ZTE korábbi lendülete alábbhagyott, ezt mindenképpen meg kell jegyezni, és néhány kemény belépő miatt kissé paprikás lett a hangulat. Így ért véget a félidő.

A Második 45 perc hármas paksi cserét hozott és egy gyors zalai gólt, amikor a 46. percben Mim beadása után Manzinga talált be. A ZTE tábor ünnepelt, aztán eltelt néhány másodperc, hogy a VAR jelezzen. Az akciót megelőző szabadrúgásnál a labda mozgott, amikor a hazaiak indították Mimet, így érvénytelenítették a találatot. Hát..., de mindegy, a mérkőzés folytatódott, az 57. percben Varga B. lövésénél kellett Demjénnek jól közbeavatkoznia. A Paks már veszélyesebben futballozott, mint előtte , azonban az egerszegiek továbbra is kézben tartották az irányítást. Mondjuk egy újabb hazai találat mindenképpen jól jött volna még, hogy nyugodtabban futballozzon a ZTE, főleg úgy, hogy Sajbán egy alkalommal a felső lécet találta el. Ekkor már Ricardo Moniz is cserélt, a találkozó előtt köszöntött - Fehérváron játszotta 100. NB I-es meccsét a ZTE színeiben - Bed Bence érkezett a pályára. A vendégek sokat tettek a szépítésért, de kissé csapkodó lett a játék, ám a találkozó is már a végéhez közeledett. A 84. percben nagy paksi lehetőség maradt ki, amikor Varga B. teljesen tisztán fejelhetett középről, ám Demjén hatalmas bravúrral szögletre tolta a léc alá tartó labdát. Egy percre rá jött a harmadik egerszegi gól. Gergényi kapott labdát, lépett néhányat előre, végül kissé balról, 17 méterről jobbal laposan kilőtte, bal alsó sarkot, 3-0. Gergényi Bence megérdemelte ezt a találatot, sokat dolgozott, valamennyi hazai találatban benne volt és végül ő is betalált.

Ezzel a találkozó végére is pontot tett, hiszen innen már végleg nem lehetett visszaút a Paks számára. A ZTE FC az első félidei remek játékával és góljaival alapozta meg a sikerét. Teljesen megérdemelten győzött egy nagyon fontos találkozón.

Galéria: