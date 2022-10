A statisztikák szerint majdnem 39 percen át előnyben volt a találkozón Sebastjan Krasovec csapata, a „maradék” egypercnyi intervallumban pedig döntetlen volt az állás. A 83-76-os egerszegi sikert hozó találkozó legnagyobb hozadéka zalai szempontból a győzelem, amire nagy szüksége volt a ZTE KK-nak. Méghozzá az előzmények miatt, hiszen a Körmend és a hazai, Alba Fehérvár elleni találkozóin is a saját kezében volt a sorsa, de a csapat végül elszalasztotta a győzelmet. Igaz, azok a riválisok sokkal erősebb csapatoknak számítanak a mezőnyben, mint a Bp. Honvéd.

Az már most, négy fordulóval a férfikosárlabda NB I A csoport nyitánya után látszik, hogy rendkívül kiélezett bajnokság elé nézhetünk. Nincsenek nagy különbségek a mezőny tagjai között, de persze az is lehet, hogy még formálódnak az együttesek és teljesen nem érett be az a munka, amit eddig végeztek. Számolni lehet egyéb nehézségekkel is, elsősorban a jelenlegi energiaválság miatt, hiszen máris nyilvánvaló, hogy mindez a sport területét is érinti.

A Zalakerámia-ZTE KK mindenesetre most biztatóbban kezdte a szezont, mint egy évvel korábban, és az is elmondható, hogy védekezésben a csapat egységesebbnek és szervezettebbnek tűnik, mint az előző szezonban volt. Ahogy Sebastjan Krasovec vezetőedző is említette lapunknak: éppen a szezonkezdetre érte el őket egy betegséghullám (szombaton Németh Ákos sem játszhatott), aztán sorozatban jött ez a négy meccs, ami kimerítő volt. Most van pár nap, amikor csak az edzésekre és a feltöltődésre lehet koncentrálni. A ZTE KK eddig kizárólag szoros meccseket vívott, ezekből kétszer került ki győztesen és kétszer vesztesen – innen kell folytatni. Szombaton a Kaposvár érkezik Zalaegerszegre.

Egy kicsit „túl” az egerszegi kosárlabdán, de visszatérve a szombati találkozóra: az újonc Budapest Honvéd egészen biztosan kiérdemelte a szimpatikus vesztes jelzőt. Gyakorlatilag azzal a csapattal szerepel, amely feljutott az élvonalba. Csupán két játékost igazoltak a nyáron: Peringer Balázst (ő az NB I B-ből érkezett) és Demeter Attilát. Egy légióssal játszanak (Stefan Mijovic), nincsenek nagy nevek csapatukban. Két volt egerszegi játékos szerepel náluk Simon Kristóf és Völgyi Marcell személyében, illetve számítanak a saját nevelésű kosara- saikra. Ami ebből a lényeg: ma, amikor általában annak eldöntésével kezdődik idehaza egy-egy csapat keretének kialakítása, hogy négy vagy öt légióst igazoljanak-e, a Honvéd üde színfoltnak tekinthető.

És úgy tűnik, zömében magyar játékosokkal is fel lehet venni a harcot ebben a mezőnyben, erre volt jó példa a szombati találkozó. Aztán, hogy a fővárosiak miként végeznek majd a bajnokságban, ez még a jövő zenéje. Az is lehet, hogy szezon közben – ha úgy alakul a sorosuk – mégiscsak beerősítenek. Mert belekényszerülnek…