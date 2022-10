A zalai és a somogyi megyeszékhely csapata is 2-2 győzelemmel, illetve vereséggel indította az új szezont: az egerszegiek a Szegedet és a Honvédot győzték le, míg a Körmend és az Alba ellen alulmaradtak; a mai ellenfél közben a bajnok Falco és a Paks elleni siker mellett a Szolnokkal, valamint az Oroszlánnyal szemben kapitulált. Ezek után következik a zalaegerszegi összecsapás, melyen a házigazdának nyilván nem lehet más célja, mint a győzelem.

– Jól jött az a néhány csendes nap, ami a legutóbbi, Honvéd elleni bajnokink óta eltelt – utalt a ZTE vezetőedzője, Sebastjan Krasovec arra, hogy a mezőny a szezon elején erősen bekezdett, hiszen három hét alatt „lezavart” négy fordulót. – Tudtunk foglalkozni az első meccseken előjött hibák javításával, illetve szüksége volt a csapatnak némi pihenésre is. Fel tudtunk készülni a Kaposvárból is, mely már messze nem az, mint volt az előző szezonban. Jól dobó játékosaik vannak, illetve eredményesen váltogatják a védekezésüket is, mindezeknek meg kell találnunk az ellenszerét, ha eredményesek akarunk lenni. És saját közönségünk előtt természetesen az a célunk, hogy megnyerjük az összecsapást.

A ZTE KK-ból legutóbb hiányzott Németh Ákos, most azonban visszatérhet a meccskeretbe, vagyis hazai részről hiánytalan az állomány.

A kaposvári klub honlapja a csapat fiatal játékosát, Puska Bencét kérdezte a találkozóról, aki kőkemény meccsre számít. Dicsérte a ZTE csapatát, illetve légiósait is, és külön kiemelte: a Kaposvár ellen biztosan a maximumot nyújtják majd az egerszegiek.

Reméljük, igaza lesz.