A szeptemberi Göcsej Kupán az elődöntőben csapott össze a két együttes, és akkor a ZTE KK 87-72-re biztosan nyert. Tulajdonképpen minden szombati főszereplő már akkor is pályára lépett, azonban a soproniaknál Tavarius Shine egy nappal a torna előtt érkezett Kostas Flevarakis csapatához, Juwan Durham pedig nagyjából két héttel előtte. Azóta eltelt már egy hónap is, így minden bizonnyal jóval összeszokottabb csapat mára a Sopron – ahogy persze a Zalakerámia ZTE KK is.

Mindezt azért lényeges megemlíteni, mert a bajnokságban már más szempontok is szerepet játszanak, mint egy felkészülési mérkőzésen, amivel mindkét oldalon tisztában vannak. A ZTE KK a múlt heti fordulóban alaposan „ráijesztett” szurkolóira a Kaposvár ellen, hiszen az első félidőben döcögött a játéka, és ha úgy marad minden szünet utánra is, annak garantáltan hazai vereség lett volna a vége. Nem úgy lett, hiszen Sebastjan Krasovec együttese nagyszerű harmadik negyedet produkált, megalapozva ezzel későbbi győzelmét, valamint a negyedik negyedben is a kritikus pillanatokban jobban összpontosítottak játékosai. Az eredmény 81-77, vagyis hazai győzelem – természetesen ugyanez a cél szombatra is.

Sebastjan Krasovecet, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzőjét megkeresve a szakember előbb a heti felkészüléssel kapcsolatban elmondta, hogy két fiatal játékosa esett ki a munkából: Makkos Dávid sérülés miatt, Szalay Domonkosnak pedig kihúzták a bölcsességfogát. A szakvezetőnek megemlítve a Göcsej Kupán elért győzelmet, a következőt válaszolta:

– A Göcsej Kupa már régen volt, és a Sopron már egy más csapat, mint akkor volt. Szóval, sokkal keményebb meccs­re számítunk most, mint ami akkor volt, hiszen új légiósuk azóta már velük készül, és a centerük sem volt még rendesen beépítve akkor a Sopron játékába. Természetesen a cél most sem más, mint a győzelem kiharcolása, hiszen bajnoki szünet következik majd, s nem lesz mindegy, ki milyen mutatókkal várhatja a folytatást. A Sopronnak több tehetséges játékosa van, valamint erős légiósok és jó magyar játékosok alkotják együttesük magját – folytatta ezzel a zalai szakvezető. – Erős a fiatal állományuk is, és a második félidőben is hasznosan tudnak játszani. Nekünk viszont magunkkal kell foglalkozni és minden tőlünk telhetőt megtenni a győzelem érdekében. Hazai pályán játszunk és reméljük, hogy újra komoly biztatást fogunk kapni a szurkolóinktól, mert ez nagyon sokat számít nekünk. Velük együtt egy nagyon fontos győzelemmel tudnánk a válogatott szünetre menni.

Merthogy háromhetes szünet következik a bajnokságban, a Zalakerámia ZTE KK a szombati mérkőzést követően majd csak november 19-én lép ismét pályára a Nyíregyháza vendégeként. A szombati összecsapást egyébként a ZTE KK és a Sopron is azonos mutatóval (3 győzelem/2 vereség) várja.

Az NB I A csoport 6. fordulójának további programja. Szombat: Alba Fehérvár–Kecskemét 17.00, Paks–DEAC 17.00, Bp. Honvéd–Körmend 18.00, Oroszlány–Nyíregyháza 18.00. Vasárnap: Kaposvár–Szeged 18.00, Falco KC Szombathely–Szolnok 19.00.