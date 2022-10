33-szoros – ezzel a rekorder is idehaza – magyar bajnok Bp. Honvéd legutóbb a 2000– 2001-es szezonban szerepelt az NB I A csoportban, azóta viszont nem. Viszontagságos időszak köszöntött a nagy múltú csapatra, az NB II-ben is szerepelt, hogy aztán szép lassan elkezdjen ismét felkapaszkodni. Nos, huszonegy esztendő kellett ahhoz, hogy ismét az élvonalban szerepeljen a Honvéd, amely az NB I B-t megnyerve harcolta ki a feljutást. Baksa Szabolcs együttese amúgy tudatosan készült erre, mi sem bizonyítja ezt jobban annál a ténynél, hogy egy játékos kivételével ugyanazzal a kerettel vágott neki a 2022– 2023-as szezonnak a fővárosi csapat, mint amelyikkel megnyerte a második vonal küzdelmeit. A Honvéd két vereség után szerdán az Oroszlány otthonában győzött, ezzel megszerezte első sikerét, így várja a Zalakerámia ZTE KK-t. Az egerszegiek szintén 1/2-es mutatóval rendelkeznek, s három szoros meccsen jutottak túl hét nap alatt. Most jön a negyedik. – Nehéz mérkőzés lesz a szombati, erre készülünk – mondta el megkeresésünkre Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője. – A Honvéd megszerezte az első győzelmét, ezzel az önbizalma is erősödhetett és ebben a helyzetben mi más lehetne a céljuk, mint hogy az első hazai sikert is elkönyveljék. Mindig veszélyes ellenfél az ilyen, s noha kikaptak a fővárosiak az első fordulóban a Falco ellen, de szoros meccset vívtak, s ennél is kiélezettebb volt a Paks elleni találkozójuk, amin négy ponttal kaptak ki. Nincsenek nagy nevek, de jó csapatuk van, hazai, fiatal játékosokkal, akik régóta együtt játszanak, így szervezett, egységes ellenfél vár ránk. Ami az egerszegieket illeti, a Szeged elleni első siker után akár következhetett volna még kettő, de két szoros meccsen a Körmend és az Alba nyert. A szlovén szakvezető szerint a feszített tempó miatt is voltak hibák. – Tíz napon belül a szombati lesz a negyedik találkozónk – állapította meg. – A Göcsej Kupán nagyon jó állapotban volt az együttes, de aztán elért bennünket egy betegséghullám, amikor öt játékos öt napra kiesett a felkészülésből és csak két nappal a Szeged elleni nyitány előtt tudtunk újra együtt készülni. Azóta háromnaponta játszunk, igazából nem volt idő a feltöltődésre. A két elvesztett mérkőzésen a kezünkben volt az esély a győzelemre, de a végén nem sikerült élni vele, amiben a fáradtság is közrejátszott. Azt pedig ne feledjük, ezek nem barátságos meccsek voltak, hanem olyan ellenfelek ellen játszottunk, mint a Körmend vagy az Alba. Okosabban kell játszanunk az ilyen egylabdás meccseken, szombaton pedig bízom benne, hogy nyerünk, de nem lesz könnyű. Úgy pedig még inkább, hogy egy hiányzóval számolnia kell a szakvezetőnek, aki elmondta: Németh Ákos betegség miatt kiesett, nem tud pályára lépni szombaton.