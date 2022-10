Érdi VSE– FC Nagykanizsa 0-2 (0-2) Érd, 150 néző. Jv.: Práth. FCN: Hajagos – Aszalos, Szanyi, Kovalovszki, Szabó – Józsa, Kondor (Béli, 66.), Kószás – Szilágyi, Pleszkán (Török, 79.), Lőrincz (János, 66.). Edző: Gombos Zsolt. Gólszerzők: Lőrincz, Pleszkán. Kiállítva: Molnár (Érd, 89.). A tabellaszomszédok rangadóján remek első félidőt produkált a Kanizsa, és megnyugtató előnyt alakított ki a folytatásra. Szünet után elindult az egyenlítésért az Érd, ám ziccert nem tudott kialakítani a zalai kapu előtt. Gombos Zsolt: „Az első félidei játékunk tetszett, fordulás után viszont túlságosan magunkra engedtük az ellenfelet, mert támadásban sokat hibáztunk. Az eredménnyel tökéletesen elégedett vagyok.”

Balatonfüred– ZTE FC II. 2-0 (1-0) Balatonfüred, 100 néző. Jv.: Büki. ZTE: Németh E. – Gergely, Murár (Kámi, 65.), Koszovcsuk (Bedő, 65.), Papp Cs. – Huszti (Király, 85.), Safronov, Kryvotsiuk (Fábián, 72.), Boros – Baloteli (Varga L., 72.), Klausz. Edző: Koller Zoltán. G.: Róth (26.), Ott (72.). Négy nyeretlen meccs után a vendégek szerettek volna végre három pontot szerezni. A ZTE kezdeményezett és nem is játszott rosszul, egy mellé tartó, ám füredi szempontból szerencsésen pattanó lövéssel mégis a házigazda szerzett vezetést. Fordulás után még elszántabban kezdeményezett a zalai alakulat, ám a nagy akarás közepette sok hiba csúszott a játékába. Benne volt az egyenlítés a mérkőzés képében, ám egy elpasszolt labda után végül a második gólt is a balatonfüred szerezte. Koller Zoltán: „Nem érdemeltünk vereséget, a helyzetek alapján akár nyerhettünk is volna ezen a találkozón. Csapatom elszántan küzdött, sajnos ilyen szerencsétlen periódusban vagyunk.”

Technoroll Teskánd KSE– VLS Veszprém 0-6 (0-2) Teskánd, 200 néző. Jv.: Hartung. Teskánd: Pergel D. – Bekő (Bailo, 67.), Simonfalvi, Pergel B., Hetesi, Lórántfy (Honfi, 61.), Potyi (Kiss, 82.), Bontó (Fábián K., 82.), Bedő, Szabó M., Bolla (Molnár, 61.). Edző: Pergel Attila. G.: Dobsa (5.), Iszlai (45. - 11-esből), Major (46., 60.), Bakos (82., 86.). K.: Bedő (Teskánd, 54.). A vendégek egyértelmű esélyesként léptek pályára és egy pontrúgás után már az 5. percben vezettek is. Az első félidő végén egy értékesített veszprémi 11-es rontotta tovább a teskándi esélyeket, majd fordulás után újabb gyors gól, illetve fegyelmezetlenségből adódó hazai piros lap következett. Ettől kezdve már csak egy csapat volt a pályán. Pergel Attila: „Mondhatjuk, hogy ez a realitás, hiszen a Veszprém sokkal jobb csapat, de jó néhány apróságot elkövettünk, amivel megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Ettől függetlenül a vendégsiker ilyen arányban is megérdemelt.”

További eredmények: Fehérvár II.–III. Ker. TVE 0-5, Kaposvár–ETO Akadémia 2-3, Tatabánya–Budaörs 1-0, Komárom– Csorna 1-1, Bicske– Puskás II. 1-0, Mór–Kelen 0-2, Zsámbék–Gyirmót II. 0-5.