Alighanem jóval szorosabb mérkőzésre számított mindenki, ráadásul a Paks – ahogy a meccs felvezető írásában is jeleztük – az utóbbi három évben sok borsot tört az egerszegiek orra alá. Az ellenfél kispadján Waltner Róbert személye csak még pikánsabbá tette a mérkőzést, de aztán olyan sima lett a találkozó első fele, amire talán senki sem számított. Ebben oroszlánrésze volt a ZTE FC együttesének, amely egészen remek futballal rukkolt ki, sorra vezette a szép támadá­sait, és nem egészen 20 perc alatt lőtt két gólt.

Érthető volt Ricardo Moniz vezetőedző elégedettsége a találkozó után, aki úgy fogott a mondandójába, hogy ilyen egy boldog edző. A ZTE FC holland szakvezetőjének – ennyi idő után bőven megállapítható – fókuszában a futball áll, minden rezdülését érzi és készül rá. Gergényi Bencét például „kivette” a hátsó alakzatból, a védő (vagy most már inkább szélső) pedig remekül teszi a dolgát. Az első két gólnál a ZTE mindkét támadása nagyon a szélről indult (jobbról, illetve balról), meg is kérdeztük a trénertől, ez mennyire volt eltervezett.

– A hátulról érkezőknek ez is a dolga, hogy befussanak az ellenfél védelme mögé – mondta Moniz. – Gergényi és Mim is jól csinálták, sokoldalú játékosok, és Meshacknak is feladata ez, ha fent van. Amikor ez sikerül, középen, a tizenhatoson belül pedig ott van a két támadónk, már jó helyzetben vagyunk. Ugyanakkor a szélsőknek védekezni is vissza kell érniük, de ez ma is működött. Az intenzitásban szeretnénk közeledni a nemzetközi szinthez, ehhez bele kell tenni a munkát. Egy futballista pályafutása rövid, azt mondom a fiataloknak, hozzák ki ebből a legtöbbet. Ne később, hanem most, amikor lehetőségük van rá. Ez a filozófiánk, hogy lehetőséget adjunk fiatal magyar játékosoknak. Mim, Szendrei és Csóka is remekül játszott.

A ZTE FC-n most az is látszik, hogy a játékosok hisznek abban, amit csinálnak és ez nagyon fontos egy csapatnál. Ricardo Moniz tudja motiválni őket, s amíg ez tart, lehet építkezni. A ZTE FC szombati góljait Eduvie Ikoba, Mim Gergely és Gergényi Bence szerezte, Ikoba már holtversenyben áll az NB I. góllövőlistájának élén. Szezonbeli hetedik találatánál tart.

Korábban volt már egy Tanque nevű játékosuk a zalaiaknak, ám a „tank” jelző leginkább Ikobára illik. Olyan erő van benne, amivel szombaton sem nagyon tudtak mit kezdeni a paksiak, és erre két szemléletes példa is akadt. Egyszer Szélpál az amerikai fiú derekát átölelve és már féltérden állva sem tudta földre vinni ellenfelét, a másik alkalommal pedig Gyurkits a mezénél fogva és jó méterrel lemaradva tőle sem tudta megállítani. Mondjuk Ikoba el is eshetett volna, de nem dobta fel magát. Ment, mert menni akart tovább.

A ZTE FC is ezzel az elánnal megy tovább: szerdán Magyar Kupa-mérkőzést játszik az NB II-es Kazincbarcika otthonában a legjobb 16 közé kerülésért. Szombaton pedig kezdődik az NB I második köre, és a Budapest Honvéd érkezik Zalaegerszegre.