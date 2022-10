Ferencváros–ZTE FC 2-1 (1-0)

Groupama Aréna, 9107 néző. Jv.: Farkas Á. (Albert I., Medovarszki).FTC: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka (Wingo, 59.) – Esiti, Besic – Marquinhos (Auzqui, 65.), Mercier (R. Mmaee, 53.), Tokmac (Laidouni, 65.)– Boli (Zachariassen, 53.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov.

ZTE FC: Demjén - Huszti (Szalay, 80.), Kálnoki-Kis (Lesjak, 80.), Mocsi, Gergényi - Sankovic (Klausz, 95.), Tajti - Májer (Mim, 57.), Németh D. (Szendrei, 57.), Meshack – Ikoba. Megbízott edző: Julian Jenner.

Gólszerzők: Tokmac (13.), Esiti (80.), illetve Ikoba (83.). Sárga lap: Botka (76.), illetve Mim (89.), Tajti (94.), Sankovic (94.).

A csütörtöki, sikeres Európa-liga mérkőzés után és csoportelsőként történő továbbjutását követően az FTC vezetőedzője hét helyen változtatta meg kezdőcsapatát, de persze kellően erős csapatot küldött pályára. A ZTE FC-nél is voltak változások a legutóbbihoz képest, talán a legfontosabb, hogy a hetek óta sérüléssel bajlódó Tajti Mátyás visszatérhetett a pályára. Az egyhónapos eltiltását töltő Ricardo Moniz vezetőedző tehát nem lehetett ott a pálya szélén, így hivatalosan segítője, Julian Jenner irányított, de ahogy beharangozó írásunkban jeleztük, ott volt a kispadon Dragóner Attila, a ZTE FC sportigazgatója is.

Az egerszegi csapat átalakítása után Gergényi Bence visszatért eredeti posztjára, azaz balhátvédként kezdett, a ZTE pedig bátran. Szó sem volt arról, hogy behúzódott volna, így viszont rengeteg futásra kényszerültek a kék-fehérek, hiszen a Ferencváros gyors csapat. A visszazárásokra nagy nagy hangsúlyt kellett fektetni, és két alkalommal két gyors ellentámadás végén Demjén kapus védett. A 13. percig kellett várni az első gólra, amikor Marquinhos gyors passza után Tokmacra nem figyelt eléggé a zalai védelem, aki kilépett középen, és 14 méterről laposan helyezett a bal alsó sarokba, 1-0. A zalaiak felfogását a kapott gól nem sokat változtatott, ugyanúgy próbáltak támadni - Ikoba egy alkalommal jó helyzetből fejelhetett, de fölé - , hogy aztán majdnem jött a gól is. A 23. percben Meshack a jobb oldalon forgatta meg őrzőjét és ballal, 16 méterről a kapufát találta el. Ha néhány centivel pontosabb a lövés, akkor gól, de nem lett az... Mindenesetre a jelenet is mutatta, hogy a ZTE FC nem mondott le semmiről, a Ferencváros pedig mintha kizárólag a kontráira hagyatkozott volna. Azt nem állítjuk, hogy meglepte volna az egerszegi alakulat a fővárosit, hiszen Sztanyiszlav Cserszeszov, az FTC vezetőedzője is elmondta előzőleg, hogy egy jól támadó csapatra számít a zalaiak személyében. Ikoba közel járt a gólszerzéshez a 31. percben, de nem találta el jól a labdát, ahogy nem sokkal később Marquinhos is, vele szemben Demjén védett. A 36. percben Meshack 18-ról lőtt és Dibusznak a léc alá tartó labdát kellett szögletre mentenie. A játék képe alapján az egerszegiek megérdemelték volna, hogy döntetlennel érjen véget az első félidő, de az is látszott, hogy az FTC könnyedén futballozik és bármikor képes ritmust váltani. Így ért véget az első félidő, hátra volt még egy.

Aggasztó jelenetekkel indult a második félidő, hiszen a 49. percben Huszti és Boli fejelt össze a levegőben. Mindkét játékost ápolni kellett, Boli fejsérülése bizonyult súlyosabbnak, akit hordágyon vittek le a pályáról, Huszti folytathatta. Küzdelmes találkozót láthattunk, a 60. percben Tokmac lövésébe vetődött bele Huszti. Ha nem teszi, minden bizonnyal gól lett volna. Mindkét csapat cserékkel frissített és itt azért érződött, hogy a két keret között minőségbeli különbség van. Az FTC-nél olyan játékosok érkeztek a pályára, akik nemzetközi szinten is bizonyítottak már. A ZTE dicsérete, hogy felvette a kesztyűt, de a 74. percben Ryan Mmaee kiugrásánál Demjén bravúros mozdulatára volt szükség a gól elkerülése érdekében. A 80. percben viszont már semmi sem segített: Esiti közvetlen közelről talált a kapuba. Noha vizsgálta a VAR, de ezt - mint előzőleg két esetben - már nem lehetett érvényteleníteni. De jött a válasz! A 83. percben Szalay lőtt távolról, Dibusz csak kiütni tudta a labdát, amire érkezett Ikoba és 5 méterről nagy erővel bombázott a kapuba, 2-1. Ezzel megint nyílt maradt a meccs, Ikoba pedig nyolc góllal a góllövőlista élére ugrott. Micsoda meccs kerekedett a végére, ráadásul a játékvezető kilenc percet hosszabbított. A zalaiak az utolsó pillanatig reménykedhettek az egyenlítésben, de ez már nem jött össze nekik. Pedig, volt rá esély.