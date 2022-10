A még csak 15 éves tehetség immár a nemzetközi porondon is letette a névjegyét és persze idehaza. A közelmúltban Liverpoolban rendezték meg a WSKA világbajnokságát, ahol a Magyar JKA Karate Szövetség csapatának tagjaként Dancs Lora is ott volt a mezőnyben. Az ifjúsági korosztályban versenyezve nagyszerű sikert ért el, hiszen küzdelemben (kumite) egyéni aranyérmet szerzett, ami a sportágon belül igencsak megbecsült eredmény. Az egerszegi tehetség egyéni katában (formagyakorlatban) is jeleskedett az angliai városban, hiszen az előkelő ötödik helyen végzett.

Az újabb megmérettetés pedig idehaza következett Dancs Lora számára, a most megrendezett VII. Palóc Kupa. A Balassagyarmaton sorra került esemény egyben nyílt ippon-shobu magyar bajnokságot is jelentett. Az egerszegi versenyző három számban volt nevezve és mind a hármat megnyerte. Az 15 évesek korosztályában küzdelemben és formagyakorlatban is győzött Dancs Lora, de az idősebbek, a kadettek közé benevezve (16-17 évesek) is győzni tudott formagyakorlatban.