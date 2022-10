Police-Ola–Kinizsi Gyenesdiás 4–0 (1–0)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Darabos (Kócza), Mikó, Lukács (Szekeres Á.), Kiss B. (Lakatos), Tóth D. (Szekeres T.), Cseke, Makovecz (Toplak), Berkovics (Luter), Langer. Edző: Konrád Péter.

Gyenesdiás: Takács – Hegyi, Horváth L. (Horváth P.), Fellner (Bogdán), Karancz, Tarnóczai (Hegedűs), Kiss P., Bertók (Mikola), Maturicz, Czafit, Zsiga. Megbízott edző: Rédei Péter.

A Gyenesdiás kérésének megfelelően a mérkőzés rendhagyó időben, péntek este került megrendezésre. Az első negyedóra egyértelműen a hazaiakról szólt, a vendégek inkább a védekezésre helyeztek nagy hangsúlyt, ennek ellenére már a 8. percben vezetett a Police. A játékrész folytatásában is inkább a hazaiak voltak aktívabbak, azonban a vártnál lassabb, pontatlanabb volt a játékuk, így előnyüket nem tudták növelni. A második félidő elején öt perc alatt eldönthette volna a mérkőzést a hazai csapat, azonban gólt megelőző lesállás, pár méterről kihagyott ziccer miatt maradt az egygólos előny. Továbbra is hazai fölény jellemezte a találkozót, de a vendégek is jelezték egy-egy szép megoldással, hogy igényt tartanának bajnoki pontra vagy pontokra. Azonban az utolsó tíz percben megrázta magát a Police és három formás találattal lezárta az összecsapást.

Gólszerzők: Kiss B., Langer, Lakatos, Szekeres Á.

Jók: az egész csapat, ill. Takács, Czafit.

U19: Police-Ola–Gyenesdiás 2–1.

Csesztreg–Semjénháza 1–4 (0–2)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B. (Péter), Lovrencsics (Fülöp), Biharvári, Horváth R., Kiss Ba. (Pusztai), Őri Cs., Magai (Németh D.), Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Domján (Kovács P.), Schuller, Körösi (Szakmeiszter J.), Csongár, Szalai (Dobri), Kapuvári, Bagó (Kozári), Pápai, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Az első és a második helyezett csapatok találkoztak, így előzetesen nagy csata volt várható. A vendégek már az első percben megszerezték a vezetést, amit a félidőre meg is dupláztak. A második játékrészben egy harcosabb csesztregi csapat jött ki a folytatásra. Érkezett is a szépítő találat, de valahogy a hazaiak ezen a találkozón nem voltak eléggé élesek, és a vendégek még két gólt rúgva el is döntötték a három pont sorsát. A harcosabb, győzelmet jobban akaró vendégek megérdemelten nyertek a 10 mérkőzésen át veretlen hazaiak ellen.

Gólszerzők: Őri M., ill. Schuller, Körösi, Pápai, Szalai.

Jók: senki, ill. Kapuvári, Körösi, Domján.

U19: Csesztreg–Semjénháza 4–2.

Szepetnek–Flexibil-Top Zalakomár 0-1 (0-1)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Siket.

Szepetnek: Szekeres P. - Farkas R. (Déri), Szabó Be. (Fadgyas), Rákhely, Pál Mi., Pál F., Baksai, Orsós R. (Pál Ma.), Nagy T., Bános (Dömötör), Csavari. Edző: Németh István.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi (Mutter M.), Takács Cs., Csalló, Szőke Re., Tinó, Horváth J. (Madarász F.), Madarász Z., Nagy M. (Takács D.), Mészáros M. (Horváth T.), Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Az elmúlt hónapok történéseit nézve azt láthattuk a tabella alapján, hogy a Szepetnek a valamivel korábbi éveihez hasonlóan a mezőny első fele felé igyekszik, míg a Komár egyelőre nem hozza például az elmúlt szezonja stabil középmezőnybeli teljesítményét. Ennek ellenére tudnak veszélyes ellenlábasként futballozni Mutter Attila focistái. Miként azt a hazaiak edzője, Németh István meccs utáni értékelésében elmondta: ellenfelük a kontrákra rendezkedett be, saját csapata meddő mezőnyfölényben futballozott a sok helyzetet nem hozó találkozón, melyet egy védelmi megingás el is döntött. Mutter szavai sem árulkodtak túlzottan másról, mint azt megfogalmazta, egy jó erőkből álló Szepetnekkel szemben szereztek értékes három pontot úgy, hogy mezőnyben taktikusan, kivárásra játszottak, s ennek meg is lett az eredménye.

Gólszerző: Horváth J. (32.)

Jók: Nagy T., Pál F., Pál Mi., ill. az egész csapat.

U19: Szepetnek–Zalakomár 2–5.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Magnetic Andráshida TE 2–2 (2–2)

Zalalövő, 50 néző. Jv.: Baranyai R.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Mesics), Gyenese, Csik (Bakó), Bekes, Kellner, Radics (Kozics), Cseresnyés, Boncz (Czömpöl), Végh (Péter), Horváth D. Edző: Ostrom János.

Andráshida TE: Kálovits – Lukács, Doszpoth, Kovács D. (Kocsis), Kaprinai, Szabó P., Kovács M. (Sabján), Cséber, Nikitscher (Pers), Baksa, Vida. Edző: Bencze Péter.

Kiegyenlített, jó iramú játékot hozott az első félidő. A 23. percben Doszpoth egy jól eltalált lövéssel szerzett vezetést a vendégeknek, 0-1. Az első fél óra végén Csik előreívelését a lyukra futó vendégkapus fölött Végh a 16-os vonaláról fejelte a kapuba, 1-1. Egy védelmi megingás után Vida közelről kotorta a hálóba a labdát, 1-2. Nem sokkal a játékrész vége előtt Kellner egy jobbról belőtt labdát továbbított fejjel az ATE kapujába, 2-2. A szünetben kettős cserével frissített Ostrom János, a vendéglátók nagy erőket mozgósítottak a győztes gólért. Vida kiállítása után emberelőnyben is játszhatott a ZTK, de a győztes találatot nem sikerült bevinni.

Gólszerzők: Végh, Kellner, ill. Doszpoth, Vida.

Jók: Végh, Kellner, Gyenese, Cseresnyés, ill. Doszpoth, Kaprinai, Nikitscher.

Kiállítva: Vida (70., Andráshida TE).

Tarr Andráshida SC–Hévíz 0–0

Zalaegerszeg. Jv.: Major Zs.

Andráshida SC: Paksy – Szabó B., Nagy-Palócz, Temlén, Hajdu (Fekete), Pataky, Orbán (Zsíros), Takács, Karóczkai, Simon, Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Hévíz: Dénes – Filó (Vágusz), Buza, Nyári (Erdősi), Tóth I., Sabján (Pál), Kustán, Nagy D., Meidl, Karakai, Sebestyén. Edző: Damina László.

Igazságos eredmény született a két fegyelmezett csapat összecsapásán.

Jók: Fülöp, Karóczkai, Orbán, ill. az egész csapat.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Lenti TE 4–2 (2–2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Kiskanizsa: Szőke R. – Pesti, Petánovics, Piecs (Bilák), Kotnyek, Fülöp (Baranyi), László (Béli), Kiss J., Ötvös, Turi, Szőke Á. Játékos-edző: László Roland.

Lenti TE: Balogh Ba. – Dolmányos, Fábián, Pál, Balogh Be., Horváth B., Kovács E. (Mayer), Sasvári (Boronyák), Nagy M., Kiss K., Horváth F. Edző: Németh Imre.

Gyors hazai helyzet vezette fel a mérkőzést, de a kapufa a vendégekkel volt. További hazai próbálkozások közepette a Lenti hamar vezetéshez jutott, amit a Kiskanizsa öt perccel később kiegyenlített. Változatos volt a játék, a vendégek is ügyesen kombináltak, ami újabb előnyt hozott számukra. A félidő hajrájában büntetőből egyenlített a hazai gárda. Szünet után az első negyed órában a Lenti akarata érvényesült, majd egy mintaszerű, gyors kontra révén a kiskanizsaiak átvették a vezetést. A 78. percben emberelőnybe került a Lenti, ami után a vendégek mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de a hosszabbítás után percében szerzett újabb hazai találat pontot tett a mérkőzés végére.

Gólszerzők: Szőke Á., Piecs (11-esből), Turi, Béli, ill. Kovács E., Sasvári.

Jók: Pesti, Petánovics, Kiss J., Turi, ill. Pál, Horváth F., Dolmányos.

Kiállítva: Turi (78., Kiskanizsa).