Tungsram SE Nagykanizsa–Hévíz SK 34-29 (18-12)

Nagykanizsa, Tungsram-­csarnok, 100 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram: Dudora – Kovács B. 2, Balogh B. 2, Szmodics D. 4, Krenner 9/1, Szabó E. 7, Szmodics V. 7. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Szmerk, Kovarszki, Csivre V. 3, Ács, Andor, Hári. Edző: Baranyai Zsolt.

Hévíz: Molnár A. – Pem 3/2, Holczbauer 7/2, Burghardt V. 6, Duzsik 5, Morácz 4, Fekete L. 2. Csere: Zóka-Győri (kapus), Pusztai, Holczer, Gerencsér D., Molnár V. 2. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Kezdetben fej fej mellett haladtak a felek, aztán a Hévíz 8-6-ra, majd 9-7-re is ment, a nagykanizsaiak Krenner révén 12-11-nél könyvelhették el újra a vezetést. Baranyai Zsolt együttese ezt követően meglódult, meg sem álltak 17-11-ig. A mérkőzés második fél­idejének nyitányán a Hévíz megpróbálkozott a zárkózással, de a találkozó 45. percétől a Tungsram ritmust tudott váltani, Szabó Eszter villanása már tízgólos hazai fórt (32-22) jelentett. Onnantól kezdve nem is engedte ki kezéből a vezetést a Kanizsa, mely így szezonbeli első sikerét is elkönyvelhette egyben.

Jók: Dudora, Krenner, Szabó E., Szmodics D., Szmodics V., illetve Holczbauer, Burghardt V., Duzsik, Mórácz.