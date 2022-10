Zalakerámia-ZTE KK - Soproni KC 94-87 (24-26, 21-17, 29-21, 20-23)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1200 néző. Jv.: Papp, Nagy V, Szilágyi.

ZTE: Trice 17/6, Smith 2, Rakicevic 18/12, Polster 5/3, Ostojic 17. Csere: O'Reilly 18/12, Keller 8/6, Csuti, Németh 7/3, Zsíros 2. Sebastjan Krasovec.

SKC: Joseph 24/6, Barnett 10, Jones 14/6, Valerio-Bodon 3/3, Molnár 18. Csere: Shine 13/3, Sitku 5/3, Supola, Takács. Kostas Flevarakis.

Fotós: Pezzetta Umberto

Fotós: Pezzetta Umberto

A két csapat egyaránt 3/2-es győzelmi mutatóval futott neki a találkozónak, mellyel kapcsolatban - a két klub honlapjain olvasható beharangozók szerint - egészen hasonló volt a hozzáállásuk is. Mindketten győzni akartak, hogy a lehető legjobb szájízzel kezdhessék a válogatott programja miatt beálló, háromhetes bajnoki szünetet.

Egy hete, a Kaposvár ellen pocsék első félidőt produkált a ZTE, és a kezdés most sem sikerült valami fényesen. A kezdőbe bekerült Rakicevic ugyan meghálálta a bizalmat (6 perc alatt 7/3 pont), de ez idő alatt a Sopron 17-13-ra vezetett, sőt hazai időkérés után 15-22 is állt az eredményjelzőn. A vendégek remekül dobtak távolról (4 tripla), és amúgy is hatékonyan támadtak, nem nagyon volt labdabirtoklásuk, ami ne végződött volna kosárral. Irányítóban a Zeténél O'Reilly érkezett csereként, a hazaiak pedig az első negyed végére felzárkóztak, majd a második tíz perc elején az amerikai fiú 5 pontjával fordítottak is (29-26). Éppen csak elkezdődött a 14. perc, amikor Smith (az előző fordulóhoz hasonlóan nagyon korán) elérte a három személyi hibát és mehetett a padra. Egál körül alakult az eredmény, de a Sopron támadásban frissebbnek, ötletesebbnek tűnt, míg a ZTE-nek brusztolnia kellett minden pontért. Hazai oldalon sokat ért Polster, majd Keller triplája, de a szünetre így is csak igen szűk előnnyel vonulhatott a ZTE - melynek utolsó támadásánál O'Reilly betört, de kiejtette a labdát (45-43).

Persze a kis különbség nem lett volna nagy baj, ha a ZTE tudott volna megint olyan lehengerlő harmadik negyedet futni, mint a Kaposvár ellen, ám ez most - a félidőt indító Trice-hármas ellenére - nem jött össze (23. p.: 50-51). Hogy a szerencse, vagy más állt-e a háttérben, nehéz lenne megmondani, de a vendégek bosszantóan sok kosarat dobtak faulttal együtt. A hazai támadások egy jelentős hányada úgy zajlott, hogy Trice vagy O'Reilly felhozta a labdát, a többiek pedig kivárták, hogy az illető majd csak csinál vele valamit. Ám nincs ezzel baj, amíg ők ketten eredményesek tudnak lenni - és ebben a játékrészben szerencsére mindketten jól dobtak (27. p.: 65-57). Rakicevic újabb triplája után a meccs addigi legnagyobb különbsége alakult ki (28. p.: 70-57), és bár ebből faragtak a vendégek, a záró negyedet indító 74-64-es különbség bíztató volt hazai szempontból. Jól védekezett és ettől elöl is lendületbe jött a házigazda (31. p.: 78-64, majd 82-66), a Sopron pedig messze nem dobott már olyan jól, mint korábban. Hazai oldalon Rakicevic, majd Keller is elszórt két triplát, a túloldalon viszont a center Molnár szorgalmasan gyűjtögette a ziccereket (34. p.: 82-72). Ez a koreográfia sajnos a következő percekben sem változott (36. p.: 82-76), jött is az időkérés Krasovectől. Izgalmas és küzdelmes végjáték kerekedett (38. p.: 85-81), a hazaiak nem fértek az ellenfél gyűrűje közelébe, de távoli dobásokkal újra növelni tudták előnyüket (39. p.: 91-83). Ezt pedig már nem engedték ki a kezükből.

Fotós: Pezzetta Umberto

Fotós: Pezzetta Umberto

Sebastjan Krasovec: "Kiélezett mérkőzés volt, ilyenre is számítottunk. A Sopron jól használta ki egyéni kvalitásait, a legfontosabb viszont, hogy sikerült nyernünk. A válogatott szünetet arra használjuk fel, hogy kijavítjuk a hibáinkat."

Kostas Flevarakis: "A játékosok mindent beleadtak ezen a meccsen. Gratulálok a ZTE-nek, illetve mindkét szurkolótáboroknak a remek hangulatért. Mindent megpróbáltunk támadásban és védekezésben is, sajnos nem tudtunk nyerni."