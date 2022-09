A Zalaszám-ZAC serdülői közül többen is olyan eredmén - nyel rendelkeznek, ami éremesélyt jelez az ob előtt, így fontos volt a formában tartás a pápai viadalon. Az újoncok esetében pedig reális képet adott ez a viadal az összetett ob előtt a fiatalok edzettségi szintjéről.

Szabó László is gyarapította a megyeszékhelyi klub éremkollekcióját Fotó: ZAC



A Zalaszám-ZAC jobb eredményei. U14, fiúk, súlylökés: 1. Nagy Roland 14,10. Diszkoszvetés: 1. Nagy Roland 42,37. Magasugrás: 1. Bella Mátyás 140. 80 m gát: 2. Nyári Attila 13,19. Ötösugrás: 6. Bella Mátyás 11,55. Leányok, 300 m: 6. Kámán Boglárka Kata 45,80. U16, fiúk, 100 m: 3. Szabó László Roland 11,81. 300 m: 5. Szabó László Roland 38,53, 8. Both Bálint 38,96. 800 m: 6. Preisinger Mátyás 2:10,44. 1500 m: 6. Preisinger Mátyás 4:32,97. Magasugrás: 1. Both Bálint 167, 3. Andrasek Vilmos 155. 100 m gát: 6. Lákovics Márk 15,03. 300 m gát: 1. Both Bálint 42,32, 3. Hercsel Zsombor 44,41, 5 Andrasek Vilmos 45,68. Diszkoszvetés: 1. Kovács Lőrinc 51,24. Súlylökés: 2. Kovács Lőrinc 14,41. Leányok, diszkoszvetés: 3. Bella Sára 20,87. Távolugrás: 3. Major Ágnes 487. Ötösugrás: 3. Major Ágnes 10,72.

Kovács Lőrinc és Nagy Roland Fotó: ZAC



Edzők: Bognár Szabolcs, Csiszár Attila, Góczánné Tóth Zsuzsanna, Góczán István, Kámán Ferenc, Laczkó László, Szabó Gábor.