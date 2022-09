Ajka Kristály SE–ZTK-FMVas 1:7 (3272-3545)

Ajka.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Szabó 496–Kakuk 617, Lendvai 585–Járfás L. 537, Kovács 529–Farkas Á. 576, dr. Tóth Z. 528–Fehér Z. 600, Tóth L. 572–Pintér 611, Tóth M. 557–Nemes 604.

Kakuk Levente vezérletével remekül kapta el a rajtot a zalai csapat: a ZTE az összecsapás elején több mint 100 fás előnyre tettek szert. És ez még úgy is biztató volt a folytatásra nézve, hogy az első körben egy meccspontot elvesztett a vendégcsapat. A többi páros csatában aztán már magabiztosan nyertek a ZTK játékosai. Csapatszinten Fehér László edző 3500 fás összteljesítményt várt a játékosaitól, amit ők még túl is teljesítettek. A zalaiak három játéknap után sem vesztettek pontot a bajnokságban.

Ifjúsági: Ajka Kristály SE–ZTK-FMVas 0:4 (835-1110). Egyénileg: Gombos 584, Mazzag 526.

ZTE-ZÁÉV–Ferencvárosi TC 2:6 (3374-3473)

Zalaegerszeg.

Eredmények: Airizer 622–Hegedüs 600, Fábián 530–Nagy B. 564, László 533–Tóth A. 601, Sabján 528–Szabó 586, Nemes-Juhász 597–Hári 596, Gál 564–Heimann 526.

A fővárosiak már az első körben mintegy százfás előnyre tettek szert, amit magabiztosan megőriztek a találkozó végéig. A ZTE-ZÁÉV becsülettel küzdött, de nem volt esélye a fordításra. A vendégek csapatában több 600 fa körül teljesítő játékos is volt. A találkozón végül is kijött, hogy a Ferencváros jelenleg jobb csapat. Zalai oldalon annak örülnek, hogy visszatért a csapathoz Nemes Juhász Gabriella. A zalaiak továbbra is nyeretlenek a bajnokságban.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV–Ferencvárosi TC 0:4 (982-1030). Egyénileg: Végh-Soltész 544, Koczfán (Bödör) 438.