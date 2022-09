Valljuk meg, egy kissé visszafogottabb volt az előzetes érdeklődés a Göcsej Kupa idei küzdelmei iránt, és nem csupán amiatt, hogy a korábbi évtizedekhez, évekhez képest a négy együttes valóban kevés, de… Alighanem a négy találkozó kiszolgálta a nézők igényeit, és akik ott voltak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban, nem csalódtak.

A Zalakerámia ZTE KK-nál új csapat épül, de a megállapítás gyakorlatilag az NB I A csoport szinte valamennyi együttesére igaz. A kék-fehéreknél az öt saját nevelésű fiatal mellett csak Németh Ákos maradt hírmondónak az előző szezonbeli gárdából, új a szakvezető, szóval igaz a megállítás: új csapat épül. És erre voltak kíváncsiak a Göcsej Kupán a ZTE KK szimpatizánsai, akik a péntek–szombati torna előtt nem láthatták együttesüket. Az addigi felkészülési mérkőzéseket ugyanis az egerszegiek vagy zárt kapuk mellett játszották, illetve volt két idegenbeli mérkőzés, a kérdés pedig péntekig ott volt a levegőben: milyen lesz az új csapat?

Nos – nem elkiabálva semmit – úgy tűnik, hogy jobb, mint az előző szezonbeli. Azért érthető a visszafogottság, hiszen a Göcsej Kupán is láthattuk a három részt vevő magyar csapat teljesítményén, hogy nagy különbségek nincsenek. Csak egy mondat erejéig visszautalva az előző év hasonló időszakához: biztató volt akkor is a mutatott játék, de az egy- vagy kétpontos vereségek után olyan spirálba került az akkori ZTE KK, hogy onnan nehéz volt már visszajönni. Az ilyen meccseknek megvan a maguk lélektana, s ki tudja, ha azok a találkozók a ZTE KK szempontjából pozitív irányba fordultak volna, talán minden másként alakul a későbbiek során.

De ez már a múlt, és nem is ezzel kell foglalkozni. Az egerszegieknél – helyesen – érthető volt a visszafogottság, voltak szurkolók, akik ezt talán „titkolózásnak” értékelték, de pontosan a múltbeli tapasztalatok miatt most úgy tűnt, hogy tudatos volt a „csend”. Pénteken a ZTE KK a Sopront győzte le (87-72), de ez sem volt annyira sima, csak a vége. És mindig ez a lényeg, ahogy a második, a döntő találkozón is. A szombati fináléban Sebastjan Krasovec együttese a Szolnokot múlta felül egy ki-ki meccsen. Jó és helyenként látványos játékkal sikerült ez, s ami szembeötlő volt: az előző napihoz képest felszabadultabban játszottak a kék-fehérek. Ami érződött, hogy az egységet próbálták erősíteni. Pénteken Keller Iván villant, hiszen hat triplát dobott, szombaton D’Mitrik Trice és Liam O’Reilly voltak a vezérek, de kellett mindenki jó teljesítménye. Ami a lényeg, hogy a közönség is díjazta mindezt, s ez lesz az alap majd a bajnoki sorozatra.

Az NB I A csoport küzdelmei a hét végén kezdődnek, hosszú menetelés vár a csapatokra. A Zalakerámia ZTE KK majd csak jövő szerdán kezd idehaza a Szeged ellen, ugyanis a sportcsarnok más rendezvény miatt most foglalt lesz. KA



A látottak alapján kiélezett bajnokság következik

Petar Rakicevic engedi el a labdát. Az ő pontjai is kellettek a sikeres főpróbához

Fotó: Seres Péter