Szepetnek–Femat Csesztreg 0-2 (0-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szekeres – Pál Mi., Szabó Be., Rákhely, Bános (Szilágyi Al.), Baksai, Csavari, Orsós R., Májer M. (Farkas R.), Dömötör (Koller G.), Horváth M. (Nagy T.). Edző: Németh István.

Csesztreg: Kiss Be. - Horváth R., Póczak, Elek, Biharvári, Szabó Ba. (Fülöp M.), Nagy N., Őri M. (Pusztai), Németh D. (Magai), Kiss Ba. (Péter M.), Őri Cs. Edző: Tamás Tamás.

Kimondottan nagy a szórás az első osztályban az egyes csapatok lejátszott mérkőzései terén, hiszen míg a hazaiak a második, addig a vendégek a negyedik szezonbeli bajnokijukra készülhettek. Ráadásul szepetneki oldalon a klub részéről történő készülés magában foglalta egy-egy jubileumi meccsforduló köszöntését is, hiszen a Szepetnek SE-ben Szabó Benjámin háromszázadik találkozója előtt melegített, Nagy Tamás pedig 200. alkalommal ölthette magára a Szepi mezét – esetében erre kicsit várni is kellett, mivel csereként állhatott be a mérkőzés folyamán. Azon a meccsen, melyet a felek taktikusan, egyben mondhatni óvatosan is kezdtek. A vendéglátók részéről érthető is volt mindez, illetve a Csesztreg pedig nem szívesen rontotta volna alighanem el addigi makulátlan mérlegét a szezonban. A második játékrészben aztán Tamás Tamás legénysége valamivel élesebben igyekezett futballozni, s hibára is kényszerítette ellenfelét, majd a Szepetnek próbálkozásai közepette még a végén is meg tudtak ugrani egyszer, mely el is döntötte a találkozó kimenetelét.

Gólszerzők: Őri M., Magai.

Jók: Szabó Be., Baksai, ill. az egész csapat.

U19: Szepetnek–Csesztreg 0-7.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Tarr Andráshida SC 2–1 (1–0)

Zalalövő, 120 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik, Bakó (Pataki), Horváth D., Kellner (Mesics), Radics (Stummer), Cseresznyés, Bekes, Molnár Á. (Péter), Végh (Tóth G.). Edző: Ostrom János.

Andráshida SC: Paksy – Czotter, Szabó B., Temlén (Csiszár), Hajdu (Fekete), Pataky, Horváth B., Takács, Karóczkai, Orbán (Sipos), Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

A vendégek birtokolták többet a labdát, mégis a hazai csapat szerzett vezetést: a 21. percben Bekes lőtte középre a labdát, és a berobbanó Csik közelről a kapuba lőtt, 1–0. Az 56. percben a semmiből növelte előnyét a hazai csapat, egy könnyelmű hazaadásra Bakó csapott le és Paksy mellett a hálóba talált. A 79. percben Kellner tört ki ziccerben, közeli lövését bravúrral hárította a vendégkapus. A lefújás előtt 5 perccel váratlanul szépített a vendégcsapat, Pataky 25 méteres lövése utat talált a lövői hálóba, 2–1. A hazai pályán ismét jól teljesítő ZTK győzelme megérdemelt a kevés helyzetet hozó mérkőzésen.

Gólszerzők: Csik, Bakó, ill. Pataky.

Jók: az egész csapat, ill. Takács, Fülöp, Szabó B., Temlén.

Magnetic Andráshida TE–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 1–0 (0–0)

Andráshida, 70 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida TE: Kálovits – Péhl B., Kovács P., Lukács (Kovács D.), Doszpoth, Kovács L. (Kovács M.), Cséber, Kocsis (Kenesei), Baksa (Kaprinai), Péhl K. (Farkas), Vida. Edző: Bencze Péter.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Fülöp, Kiss G. (Bilák), László (Baranyai), Kovács D. (Ötvös), Pesti (Jagarics), Turi, Anger, Szőke Á., Kiss J. Játékos-edző: László Roland.

Az első félidő küzdelmes mezőnyjátékot hozott, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A folytatásban a hazai csapat magához ragadta a kezdeményezést, előbb Péhl Kristóf révén kapufáig jutott, majd egy beadás után Péhl Bálint fejesgólja jelentette a győztes találatot a végig szívósan küzdő Kiskanizsa ellen.

Gólszerző: Péhl B.

Jók: Kálovits, Kovács P., Vida, Kovács L., ill. Petánovics, Turi.

Kinizsi Gyenesdiás–Semjénháza 0–3 (0–1)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Gyenesdiás: Takács – Hegyi, Fellner (Mikola), Karancz, Csák, Tarnóczai, Zsiga, Kiss P., Czafit, Bertók Bá., Bertók Be.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. (Earls Matthew) – Horváth P., Kovács P (Szakmeiszter J.)., Szalai (Millei), Schuller, Kőrösi, Csongár, Novák (Dobri), Bagó, Pápai, Bakos. Edző: Kovács Imre

A mérkőzés előtt búcsúztak el Kocsis Norbert edzőtől a hazaiak és kívántak neki sok sikert új csapatánál. A kiegyenlített első félidő végén a vendégek megszerezték a vezetést (0–1). Fordulás után pedig taktikus játékkal keresték a réseket a védelmen és többször is közvetlen gólhelyzetbe kerültek. A remekül védő Takács kapus ebben az időszakban két lövést már nem tudott hárítani (0–3). Közben a Gyenesdiás tíz főre olvadt Bertók Bálint második sárga lapja után. A lelkesen küzdő társainak most nem sikerült szépíteni. Megérdemelten nyert a Semjénháza egy idény eleji hangulatú találkozón.

Gólszerzők: Bakos, Dobri, Horváth P.

Jók: az egész csapat, ill. Schuller, Pápai.

Kiállítva: Bertók Bálint (61., Gyenesdiás)

U19: Gyenesdiás–Semjánháza 3–2.