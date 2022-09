A ZVE és a Z-Service Kft. között megszületett megállapodás aláírása előtt a vívóklub elnöke, Darabos Géza felelevenítette az egerszegi vívás korábbi eredményeit, eseményeit, hiszen a megyeszékhelyen ötven esztendeje van jelen a vívósport. Maga a ZVE 1991-ben alakult meg, az elnök által elmondottak alapján a kétezres évek elején élték az „aranykort”, amikor válogatott versenyzőik voltak, világkupákat rendeztek, 2005-ben pedig a csúcspontot a felnőtt Európa-bajnokság megrendezése jelentette. Jött a vis�- szaesés, de a jelenlegi elnökség 2014-ben alakult meg, és szisztematikus munkával kezdtek el építkezni. Két és fél éve pedig elkészült az új vívócsarnok, ami aztán gyökeres változást hozott az életükben. Fekete Gábor vezetőedző ismertette a legújabb eredményeiket, hogy ismét van már három olyan fiatal versenyzőjük, akik a válogatott keret edzéseit látogathatják, Miszory Béla elnökségi tag pedig a kerekesszékes vívás elindítására volt büszke. Darabos Géza elmondta még, hogy a Z-Service Kft.-vel már korábban is tartották a kapcsolatot, de most egy hosszabb távú megállapodást köthetnek, ami azért fontos, hogy a működésük továbbra is stabil legyen. A Z-Service Kft. ügyvezetője, Lang Nándor úgy fogalmazott: örülnek, hogy ők is hozzájárulhatnak a vívóklub biztonságos működéséhez.

Fotós: Pezzetta Umberto