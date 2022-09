Kezdjük is az egyetlen idehaza szereplő csapattal, a Technoroll Teskánddal. Nos, két olyan csapat találkozik, melyek ebben a szezonban kóstoltak bele a harmadosztály miliőjébe, lévén, hogy a szerdai vendég, a Zsámbék is újonc. Eddig mindössze egy pontot szerzett (a nyitófordulóban, a ZTE FC II. ellen), a Teskándnak pedig 6 pontja van, ám a legutóbbi hat találkozóját mind elveszítette. A hét végén zalai rangadó vár Nagykanizsán Pergel Attila együttesére, majd a jelenlegi éllovas Veszprém következik számukra. Mikor, ha nem most akarna egy újabb sikert a Teskánd, a másik újonc ellen?

– Ez pontosan így van, nagyon kellene egy győzelem, hiszen a szerdait követő két meccsünk megint csak a nehezebb kategóriába tartozik – jegyezte meg Pergel Attila vezetőedző. – Nem mintha könnyűnek ígérkezne a Zsámbék elleni meccs, hiszen ők vélhetően éppen ellenünk szeretnének ugyanúgy nyerni. A legutóbbi két meccsünket úgy vesztettük el, hogy éppenséggel mi is nyerhettünk volna. Úgy tűnhet, hogy padlóra kerültünk, azonban a csapat nem esett össze, küzd, hajt, de nem szabadna már elkövetnünk olyan hibákat, melyek megpecsételik a sorsunkat. Szerdán győzni akarunk, ez a cél.

Ajkán pedig két olyan együttes találkozik, melyek az élcsoport tagjai, sőt a házigazda az éllovas, amely három ponttal előzi meg a negyedik Nagykanizsát. Nincs elírás, a Veszprém Ajkán vívja hazai mérkőzéseit, hiszen a stadionjuk felújítás alatt áll. Rangadónak is beillő a párosítás, a felvetésre pedig Gombos Zsolt, a dél-zalaiak vezetőedzője azzal felelt:

– Nálam minden meccs rangadó, hiszen mindegyiken megeshet bármilyen eredmény. Csapatom számára biztos, hogy motivációt ad az a tény, hogy az első helyezettel találkozunk. A vasárnapi mérkőzés előtt azt mondtam, ha nyerünk, kap a csapat egy plusz szabadnapot. Nyertünk az ETO Akadémia otthonában, a fiúk hétfőn pihenhettek… Jó eredményt akarunk elérni, tudva azt, hogy egy nagyon erős együttes lesz az ellenfél. Ebben az esetben egy kissé alkalmazkodni kell az ellenfélhez is, és a szervezett védekezés nagyon lényeges lesz. Minden győzelem pluszt ad, zsinórban hármat nyertünk, és következik egy olyan találkozó, amin lehetne villantani.

A ZTE FC II. csapata a Komárom vendége lesz. Az egerszegiek ugyanazzal a fiatal kerettel készülnek erre a találkozóra, mint amelyik vasárnap is szerepelt. Koller Zoltán vezetőedző reálisnak tartja csapata hét végi döntetlenjét a Fehérvár FC II. ellen.

– Fiatal csapatunk van, de remélem, hogy a jobbik arcát mutatja majd szerdán. Fontos lesz, hogy fejben is ott kell lenni, s akkor számíthatunk egy jó eredményre – mondta.