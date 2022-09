Méghozzá a 67 kg-os súlycsoportban, melyben Rácz Gergő állt rajthoz éremesélyesként. Az egerszegi emelő jól kezdte a versenyt, ott volt a szakítás után is az élbolyban 75 kg-os eredményével. Következett a lökés, és Rácz Gergő végig harcban volt az utolsó pillanatig a legjobb helyezésekért. Végül 92 kg-ot lökött, így az összetett eredménye 167 kg lett, amivel az egerszegiek versenyzője a bronzérmet szerezte meg.



A bajnoki érem így is szépen csillog, Rácz Gergő pedig évek óta ott van már korosztálya legjobbjai között. A ZTE SK súlyemelőire az idei évben még több fontos feladat vár, többek között a felnőttbajnokság, de lesz még idehaza is jelentős erőpróbájuk.