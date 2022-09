Balatonfüreden ITF 4 besorolású viadalt rendeztek, melyen nyolc kanizsai vett részt, és valamennyiük éremmel tért haza. Mindezt amiatt érdemes és kell is kihangsúlyozni, mert a szenioroknál az országos bajnokság után a legrangosabb verseny ITF 4-es kategóriájú viadal. Hofstadter Lajos a 75+ korosztályban egyéniben meggyőzően győzött, méghozzá játszma veszteség nélkül. A női 40+ egyéniben Patard Ágota nagyszerű játékkal lett második a férfi párosban (45+) szintén másodikként végzett a Nagy Csaba-Walter Péter kettős, férfi 65+ párosban a Horváth Zoltán-Baranyás Zoltán alkotta kettős nagy küzdelemben szorult a második helyre.



A kanizsaiak dobogós eredményei. 75+: 1. Hofstadter Lajos (Kanizsa TC). 40+ női: 2. Patard Ágota (Energia Szabadidősport Klub). 45+ férfi páros: 2. Nagy Csaba-Walter Péter (Energia Szabadidősport Klub). 65+ férfi páros: 2. Horváth Zoltán-Baranyás Zoltán (Röpte TC-Kanizsa TC). 35+ női páros: 3. Patard Ágota-Tóth Emese (Energia Szabadidősport Klub-Celldömölk). 30+ vegyes páros: 3. Tóth Emese-Nagy Csaba (Celldömölk-Energia Szabadidősport Klub). 60+ férfi páros: 3. Péntek István-Szűcs Kálmán (Kanizsa TC-Budakeszi). 75+ férfi páros: 3. Hofstadter Lajos-Lamperth István (Kanizsa TC). 45+ férfi egyéni: 5-8. Walter Péter/Energia Szabadidősport Klub/



A Keszthelyen és Zalaegerszegen rendezett Lénárt László Emlékversenyen, amely ITF 700-as szenior torna is volt szintén jól szerepeltek a kanizsai teniszezők és a megyei indulók. Nagyon erős mezőny mezőny gyűlt össze, több olyan játékos ellen is pályára léptek a zalaiak, akik a nemzetközi szövetség (ITF) szenior ranglistáján (ITF) az élmezőnybe tartoznak.



Jobb helyezések. 75+ egyéni: 2. Hofstadter Lajos (Kanizsa TC). 70+ páros: 5-8. Hofstadter Lajos-Kamerda Károly (Kanizsa TC). 65+ páros: 5. Horváth Zoltán-Baranyás Zoltán (Röpte Tc-Kanizsa TC). 65+ vegyes páros: 4. Kovácsné Szabó Éva- Baranyás Zoltán (Debrecen-Kanizsa TC). 45+ női páros: 3. Strohmayer Beáta-Oláh Renáta (Kanizsa TC-Keszthely). 45+ vegyes páros: 2. Strohmayer Beáta-Szakács Attila (Kanizsa TC-ZTE TK).