Szerdán hirdetett keretet a soron következő két Nemzetek Ligája-találkozóra Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A keretben újoncként szerepel Mocsi Attila neve is. A ZTE FC 22 éves középhátvédje januárban igazolt a Haladás csapatától Zalaegerszegre, s ha nem is azonnal, de gyakorlatilag a tavasztól már stabil csapattagnak számít az NB I-ben is. Őt kerestük a meghívó kapcsán, elsőként az ilyenkor szokásos kérdés következett: mennyire lepődött meg a behívó hallatán?

Szlovákiából származó 22 éves védő, Mocsi Attila a Győri ETO-nál és a Mol Fehérvárnál nevelkedett, 2020 és 2022 között a Szombathelyi Haladás játékosa volt, 2022 januárjában szerződött Zalaegerszegre. Az U16-os korosztálytól kezdve végigjárta az ifi válogatottakat. Az NB I-ben 16-szor szerepelt eddig, ebből hatszor a jelenlegi idényben.

– Természetesen meglepő volt, bár nem tagadom, képben voltam avval kapcsolatban, hogy kikre számíthat és kikre nem a kapitány – árulta el Mocsi Attila. – Korábban az összes korosztályos válogatottban szerepeltem, így legutóbb az U21-es csapatban, de bevallom, ez azért már egy másik szint. Itt ugyanis olyan játékosok vannak a csapatban és az ellenfeleknél is, akik nagyon komoly szintet képviselnek. Ide bekerülni nem lehet más, mint óriási megtiszteltetés.

Mocsi Attila a Felvidékről származik, és mint mondta, 9 éves kora óta futballozott Magyarországon, az ETO-ban. Nyolc évet töltött ott, és onnan igazolta le a Fehérvár FC. Az újabb váltás két éve következett pályafutásában, amikor az NB II-es Haladás igazolta le, majd idén januárban a ZTE következett. Vélhetően nem bánta meg ezt a januári váltást…

– Egyáltalán nem, de ugyanígy azt sem, amikor Fehérvárról a Haladásba igazoltam – mondta. – Akkor sokan talán nem értették ezt a lépést, de játszani szerettem volna, és ez inkább a Haladásnál tűnt biztosítottnak. Zalaegerszegen előbb az NB III-ban játszottam, majd aztán a tavasz közepétől az első csapatban. Nagyon sokat fejlődtem rutinban és játékban is, és azt gondolom, van még bennem tartalék.

A meghívó tehát kézben, és Mocsi Attila azt is elmondta, nem biztos, hogy a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a németek, illetve az olaszok ellen szóhoz jut. Viszont van benne bizonyítási vágy, amiről kifejtette véleményét.

– Nagyon nehéz ebben a válogatottban helyet kapni bárkinek is, ezzel tisztában vagyok – jellemezte a helyzetet. – Számomra a legfontosabb, hogy meggyőzzem Marco Rossi kapitányt, hogy jó döntést hozott velem kapcsolatban, és úgy dolgozni a felkészülés során, hogy a később sorra kerülő edzőmeccseken esetleg bemutatkozzak a csapatban. Természetesen, ha előbb jön el a pillanat, vagyis már most, minden idegszálammal azon leszek, hogy a legjobbamat nyújtsam, ahogy klubcsapatomban is ezt teszem. Sokat dolgoztam ezért a meghívóért, és az az álmom, hogy a magyar együttesben én legyek később az a belső védő, akire mindig lehet számítani.

Megkérdeztük azt is, mennyi gratulációt kapott, illetve mit szóltak a ZTE-nél a meghíváshoz.

– Szerdán reggel az MLSZ-ből hívtak először – elevenítette fel Mocsi Attila. – Miután a barátnőm velem van, előbb neki mondtam a jó hírt, aztán szüleimet hívtam, és mentem edzeni a csapathoz. Ricardo Moniz vezetőedzőnek említettem a hírt, aki aztán a csapattal is közölte. Ricardo Moniz egyébként 2-3 hete is mondta már, hogy ha így dolgozom, magas szintet érhetek el, amiben akár a válogatottsági meghívó is benne lehet. Ő mindig azt mondja nekünk, játékosoknak, higgyünk magunkban, ezt sulykolja belénk, hogy a legjobbakkal is fel tudjuk venni a harcot.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd FC)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Mocsi Attila (Zalaegerszegi TE FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (Debreceni VSC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Nego Loic (Mol Fehérvár FC), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Styles Callum (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)

