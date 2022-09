Technoroll Teskánd II–Deák-Gizmó Murakeresztúr 5–1 (2–1)

Teskánd. Jv.: Vizi I.

Teskánd II: Szemes – Horváth K. (Vincze), Gecseg, Boronyák (Szabó P.), Deák, Szekeres (Kulcsár), Luki (Kiss P.), Németh N. (Bacsó-Porkoláb), Megyesi (Egyed), Szita, Major. Edző: Deák Ádám.

Murakeresztúr: Gerencsér G. – Békefi, Kránicz, Szalai, Varga D. (Molnár K., Mohácsi), Szabó I., Szilveszter, Rácz, Gerencsér M., Orbán, Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Az első 15 percet leszámítva a hazai csapat rendkívül szervezetten és jól játszott. Sportszerű mérkőzésen a sok helyzetet kidolgozó Teskánd II ilyen arányban is teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Boronyák (2), Németh N. (2), Kiss P., ill. Orbán.

Jók: Major J. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Gerencsér M., Gyuranecz,, Szabó I.

Zalaszentmihály–Bak 4–3 (1–1)

Zalaszentmihály. Jv.: Egyed P.

Zalaszentmihály: Borsos – Horváth M., Csilits, Horváth D., Soós M., Gaál, Koczfán (Németh M.), Biczó, Sebestyén B., Soós G., Szabó B. Játékos-edző: Biczó Attila.

Bak: Horváth Gy. – Baksa, Tóth T., Bohár, Pálfi, Kolompár, Gubinecz (Balatoni), Réczeg, Ujvári, Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Két létszámban megfogyatkozott csapat összecsapására került sor a hétvégén Zalaszentmihályon. Mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre. A hazaiaknak azért több és nagyobb helyzeteket sikerült kialakítaniuk, amiből eggyel többet tudtak gólra váltani, mint a Bak együttese. Összességében az öregfiúkkal megtűzdelt zalaszentmihályiak megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Soós G. (3), Horváth D., ill. Ujvári (2), Kolompár.

Jók: Soós G. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Zalaszentmihály–Bak 17–0.

Windoor-Páterdomb–Letenye 7–3 (6–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Aczél L.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be., Gyenese R., Illés, Csurgai (Gyenese T.), Csikós (Balázs), Vincze, Száraz, Pánczél (Sipos), Boronyák (Németh A.). Edző: Horváth András.

Letenye: Farsang – Vittman, Biró, Móricz, Szente, Balazsin, Bogdán, Papp D., Stropka, Kanizsai, Ernszt (Bedő). Edző: Farsang Zoltán.

Az első félidőben gyorsan előnybe került a hazai csapat, majd folytatta a gólgyártást. Nyugodtan mehettek szünetre a megyeszékhelyiek, aztán ezzel a ,,lendülettel” bent is maradtak az öltözőben. A második játékrészben visszafogott volt a Páterdomb, de így is megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Gyenese R. (3, egyet 11-esből), Németh Be. (2), Vincze, Németh Ba., ill. Móricz (2), Vittman.

Jók: az egész csapat, ill. Papp D., Bogdán, Móricz.

U19: Páterdomb–Letenye 4–1.

Kertigepvilag.hu Böde–ZNET-Telekom Becsehely 2–2 (2–0)

Böde. Jv.: Vass Zs.

Böde: Szente – Kiss M., Éder T., Ágoston (Horváth Sz.), Odonics, Lepár, Flander, Nagy P., Éder G., Sebők, Turi. Edző: Kósa László.

Becsehely: Balassa – Vincze, Neuman, Szakony Mi., Takács, Bódi, Szakony Márió, Hácskó, Török, Födő, Szakony Má. Edző: Varga Péter.

A hazai csapatnak kritikán aluli játékkal sikerült két pontot elvesztenie, de mindez semmit sem von le a lelkesen játszó vendégcsapat érdemeiből.

Gólszerzők: Odonics, Kiss M., ill. Takács, Bódi.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Böde–Becsehely 0–10.

Zalaware-Botfa–ADA Nova 6–2 (3–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Siket L.

Botfa: Szilasi – Olasz (Bangó), Regel, Sziráki, Zelkó, Sóska (Simon), Milics, Horváth G. (Góczán), Kosaras, Szabó Z., Kecskés. Edző: Nagy Péter.

Nova: Lendvai – Süket Máté, Süket Márk, Varga D., Szili, Naszvadi (Takács), Fentős, Horváth Ti., Czupi, Hajdu, Horváth Ta.

Magabiztos győzelmet aratott a hazai csapat.

Gólszerzők: Horváth G. (2), Simon (2), Kecskés, Milics, ill. Hajdu, Szili.

Jók: az egész csapat, ill. –.

U19: Botfa–Nova 0–1.

Cserszegtomaj–Sportklub Gutorfölde 2–4 (0–3)

Cserszegtomaj. Jv.: Baranyai R.

Cserszegtomaj: Emecz – Boros, Lénárd (Tóth G.), Tombor, Kovács Ri., Ács, dr. Belák Márk, Németh Sz., Kovács Ro., Vass (dr. Belák Máté, Heberling), Fekete. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Gutorfölde: Andrics – Józsa M. (Horváth D.), Jandó, Tuboly, Jakab, Szabó B., Major, Bujtor, Józsa R., Soós, Millei (Bátorfi). Edző: Varga Róbert.

A mérkőzés elején a hazai védelem megingásait kíméletlenül kihasználta a jó erőkből álló vendégcsapat, ez meg is határozta a találkozó képét. A második játékrészben jelentősen feljavult a hazaiak játéka, azonban így is csak a szépítésre futotta erejükből.

Gólszerzők: Kovács Ri. (11-esből), Heberling, ill. Józsa R., Major, Soós, Tuboly.

Jók: Kovács Ri., Ács, Boros, Tombor, ill. az egész csapat.

U19: Cserszegtomaj–Gutorfölde 0–4.

Zalaszentiván–Keszthelyi Haladás 5–2 (1–1)

Zalaszentiván. Jv.: Szebenyi D.

Zalaszentiván: Göncz – Németh Á., Orbán, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Bogdán, Kiss B. (Leposa), Thuróczi, Udvardi, Németh A. Edző: Simon Károly.

Keszthely: Horváth G. – Pintér, Kocsis, Molnár Cs. (Hudop), Szekeres, Lázár A., Pas, Lajtai (Bauernfeind), Soós, Marton, Király. Edző: Horváth Gábor.

Megérdemelten nyert a sok helyzetet kidolgozó hazai csapat.

Gólszerzők: Bogdán, Rumi Ro., Orbán, Németh A., Rumi Ró., ill. Szekeres, Pas.

Jók: az egész csapat, ill. Kocsis.

Kiállítva: Bogdán (73., Zalaszentiván).

U19: Zalaszentiván–Keszthely 0–9.