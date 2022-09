Kaposvári Rákóczi FC - ZTE FC 0-2 (0-0)

Kaposvár, 300 néző. Jv.: Kovács J, Z. (Becséri, Szabó D.).

Kaposvár: Mikler D. - Heil, Bíró (Zólyomi, 55.), Kocsis D., Böndi - Ekker, Borbély, Horváth B. (Kovács L., 83.), Pintér M. (Grabarics, 64.), Kálmán Sz. (Szederkényi, 55.)- Mayer M. (Országh, 83.). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Mocsi, Csóka - Tajti, Sankovic - Májer M., Németg D. (Diego, 46.), Gergényi - Manzinga. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Manzinga (54., 64.).

A legjobb 64 között csatlakoztak a MOL Magyar Kupa mezőnyéhez az NB I.-es csapatok, köztük a ZTE FC. Ricardo Moniz együttesének első útja ebben a sorozatban Kaposvárra vezetett. Az, hogy a zalaiak komolyan vették ezt a találkozót mi sem jelzi jobban, mint az összeállítás, hiszen Ricardo Moniz alig változtatott azon a csapaton, amely általában a bajnoki mérkőzéseken is szerepel, viszont a fiatal Csóka Dániel és a támadó Christy Manzinga is ott volt a kezdőben. Az első percektől a ZTE FC játszott fölényben, a Kaposvár inkább arra figyelt, hogy nagyon ne nyíljon ki. Az egerszegieket most is elkísérték szurkolói az idegenbeli találkozóra, de ez megszokott a kék-fehérek esetében. Voltak helyzetek, így Lesjak lövése is veszélyes volt, de nem született a gól az első félidőben. A 30. perctől viszont nagy eső érkezett, amely kitartott a találkozón. A második félidőben is nagy fölényben futballozott a ZTE FC, és az 54. percben Gergényi átadásából Manzinga megszerezte a vezetést. Gergényi a felső lécet találta el fejjel, a csereként beállt Diego pedig a jobb oldali kapufát lőtte meg. A 64. percben Tajti előre ívelése után Manzinga emelte át a kapuson a labdát, amivel már két góllal vezetett a zalai együttes. A mérkőzés hátra lévő részében is sok helyzete volt a zalaiaknak, közben a kaposvári kapus is bravúrral védett.

Több gól nem esett, a ZTE FC biztosan jutott be a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé.