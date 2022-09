FC Nagykanizsa - FC Hatvan 5-1 (3-0)

Nagykanizsa, Olajbányász-pálya, 150 néző. Jv.: Juhász (Urbán, Holpár).

Nagykanizsa: Hajagos - Aszalos (Kószár, 86.), Szanyi, Kovalovszky, Szabó P. - Szilágyi, Kretz (Szökrönyös Z., 70.), Godzsajev (Józsa Á., 86.), Béli (Bencze Sz, 70.) - Kondor (Kovács Gy., 75.), Lőrincz B. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

FC Hatvan: Sándor B. - Tarjáni (Panyi, 70.), Barthal, Labát, Karácsony - Török (Tarnóczi, 54.), Szabó Z., Dinka (Bárkányi A., 54.), Sipos - Kitl K., Sármány (Felner, 760.). Vezetőedző: Zoran Spisljak.

Gólszerzők: Lőrincz B. (11.), Kovalovszky (23.), Kondor (40., 72.), Kovács Gy. (91.), illetve Kitl K. (65.).

Az előző nap óta tartó eső miatt mély talaj fogadta a feleket, de egyáltalán nem látszott mindez a játékon. A vendégeknél a kispadon az a Zoran Spisljak ül a nyár óta, aki korábban a ZTE FC csapatát is irányította, de a meccsen azonnal a Nagykanizsa vette kézbe az irányítást. A dél-zalaiak többet birtokolták a labdát és 11. percben jött is a gól: Aszalos bal oldali beadását Lőrincz Bence fejelte 6 méterről a kapuba. Meglepő módon ezt követően a hatvan percei következtek és Hajagosnak például egy alkalommal gyakorlatilag bravúrral kellett megmentenie csapatát a góltól, amikor Sármány lőtt közelről. Néhány perc bizonytalanság után aztán ismét a zalaiak kezdeményeztek többet és a 23. percben egy kapu elé érkező labdát Kretz tette fejjel Kovalovszky elé, aki közelről nem hibázott. A kétgólos előny birtokában felszabadultan játszhatott már Gombos Zsolt együttese. Volt is lehetőség növelni az előnyt, de a fölény nem párosult újabb góllal. Egészen a 40. percig kellett erre várni, amikor Lőrincz ment el remekül a bal oldalon, centerezése után pedig érkezett Kondor, aki alábökve a labdának helyezett az érkező kapus felett a hálóba, 3-0.

Mondani szokás, ezt már csak a Nagykanizsa ronthatta volna el, amely a második félidőben is igyekezett tartani ritmust, de bátrabb lett a Hatvan is. Ami érthető volt a vendégek részéről, hiszen nem volt már veszítenivalója. Helyzetek viszont nem adódtak, bár azt nem állítjuk, hogy ne törekedtek volna a gólszerzésre a csapatok. Íme. A 65. percben egy visszatett labdát Kitl 24 méterről lőtte a kapu bal oldalába, amivel szépített a Hatvan. Kupáról lévén szó, így még nem volt teljesen lefutott a mérkőzés. A 69. perben nagy kanizsai helyzet maradt ki, amikor Szilágyi ollózós mozdulattal a felső lécre lőtt, de a labda a gólvonal elé pattant,. A 72. percben a kapufa ismét szerephez jutott, amikor Bencze Sz. lövése pattant keresztbe, ám érkezett Kondor, aki közvetlen közelről már a kapuba tessékelte a labdát, 4-1. Ezzel viszont már végleg eldőlt a mérkőzés és a továbbjutás a Nagykanizsa javára, hiszen a hátralévő időben már nem volt valószínű, hogy a Hatvan legalább hármat lőjön. A hazaiak még két kapufát lőttek a meccs végéig és még egy gólt: a 91. percben Kovács György egy szöglet után fejelt a léc alá, beállítva ezzel az 5-1-es végeredményt.

Az FC Nagykanizsa biztosan jutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapat közé.

