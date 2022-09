A ZTE KK eddig zárt kapus edzőmérkőzéseket vívott, illetve egy hete az osztrák bajnok vendége volt, így Sebastjan Krasovec vezetőedző együttesét pénteken láthatja először a hazai közönség. A kék-fehérek kerete a nyáron átalakult az előző szezonhoz képest, az öt saját nevelésű fiatal játékos mellett Németh Ákos maradt hírmondónak. Az épülő új csapatnak a Göcsej Kupa jó erőfelmérő lesz, így érzi ezt a szlovén vezetőedző is.

– Van még néhány dolog, amit javítanunk kell, de a hazai rendezésű tornán természetesen sikeresek akarunk lenni és meg szeretnénk mutatni a szurkolóinknak, hogy a csapat harcol a pályán és mindent megtesz a győzelemért – nyilatkozta Sebastjan Krasovec. – A torna másfél héttel a bajnokság kezdete előtt remek teszt lesz nekünk, a hátralévő időszakot pedig igyekszünk arra felhasználni, hogy minél jobban felkészüljünk a bajnokság nyitányára.

A ZTE KK csak október 5-én kezdi meg a 2022-2023-as szezont, amikor a Szeged lesz a vendég, míg a többi csapat már jövő pénteken és szombaton pályára lép az 1. fordulóban. De főpróba lesz ez a viadal a Brno számára is, hisz a cseh pontvadászat is egy hét múlva kezdődik.

A ZTE KK igyekszik a lehető legjobban felkészülni a bajnokság nyitányára



Ami a pénteki ellenfelet illeti, a Sopronnál is voltak változások, még az utolsó pillanatokban is. Kosztasz Flevarakisz csapata ugyanis pár napja elköszönt a puerto ricó-i hátvéd Eric Ayalától, akinek a helyére máris megvan az új érkező, az amerikai Tavarius Shine személyében. Utóbbi a tervek szerint a Göcsej Kupán mutatkozik be. Jordan Barnettet viszont ismerősként köszönheti az egerszegi publikum, hisz az amerikai kosaras tavaly a ZTE KK egyik alapembere volt, a nyáron tette át székhelyét Sopronba. A ZTE KK célja péntek estére: bejutni a szombati döntőbe.

A másik ágon a Szolnok és a Brno csatázik 19 órától. Gasper Potocnik együttesének, vagyis a Szolnoknak teljes a kerete, hisz véglegesítették Jimmy Gavin szerződését is. A Brno a legutóbbi szezonban elődöntős volt a hazai bajnokságban és végül bronzérmet szerzett. Cseh játékosok mellett három légiósa van.

Szombaton a Zalakerámia sportcsarnokban 17 órától a bronzmérkőzés, 19 órától pedig a döntő következik.