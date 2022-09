Zalakerámia-ZTE KK–Szolnoki Olaj KK 88-84 (21-17, 24-19, 22-24, 21-24)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1000 néző. Jv.: Cziffra, Győrffy, Ádám.

ZTE: Trice 25/9, O'Reilly 18/9, Polster 6/6, Ostojic 12, Sith 9. Csere: Keller, Csuti 4, Németh 3, Zsíros 6/6, Rakosevic 5/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Szolnok: Barnes 14, Durham 5, Pállai 18/18, Rudner, Williamson 12. Csere: Gavin 5/3, Pongó 5/3, Lukács 8/3, Subotic 17/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Smith (37.), Lukács (39.).

A Szolnok kezdett jobban, de a negyed közepén Trice egy, valamint Polster két triplájával fordított a ZTE (5. p.: 14-9). Hazai részről látványos támadást és idény eleji ügyetlenkedést is láthattunk, a kék-fehérek különös igyekezett azonban nem lehetett elvitatni és ez az első negyed megnyeréséhez vezetett. Mindkét edző sokat cserélt, a házigazda pedig például remekül lepattanózott (szünetig 21-13), saját palánkja alatt sokáig egyáltalán nem is engedte e tekintetben érvényesülni a Szolnokot (15. p.: 30-23). Trice sokat vállalt és meg is felelt az elvárásoknak, sorra lőtte a gólpasszokat a palánk alá, triplákat dobott - egy alkalommal egy lerohanást is távoli kosárral fejezett be, ami sértetlen önbizalomról árulkodik (18. p.: 37-25). Szünet előtt kezdte magát összekapni a Szolnok, de O'Reilly két bravúros hármassal megőrizte csapatának az előny javát a folytatásra (45-36).

Fordulás után szolnoki oldalon néhány percre Gavin talált magára, illetve egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak a vendégek, ám a hazai csapat nem ijedt meg, sőt. A hazaiak továbbra is jobban lepattanóztak, O'Reilly mellett pedig Ostojic is nagyon fontos pontokat szerzett (25. p.: 58-48). Zsíros két hármasa után "csúcsra ért" a ZTE előnye (29. p.: 64-50), ám aztán a Szolnok palánk alatt megdolgozta kissé a hazaiakat (65-58). A záró negyed 67-60-ról kezdődött, és bár születtek zalai kosarak is, Pállai két hármassal apasztotta a különbséget (33. p.: 71-66). A ZTE távolról már nem volt eredményes, de a palánk alatti harcok büntetőket és apró, de fontos pontot hoztak. A játékvezetők a 25. percben nem látták szabálytalannak, amikor Némethet egy lerohanás végén ziccerben elpusztították a védők, az ellentámadás végén pedig triplát dobott a Szolnok (74-69). Nem sokkal később Subotic is betalált távolról, pláne meleggé téve a helyzetet hazai szempontból (75-72). Alig három perccel a vége előtt a Tisza-parti egyenlítés is megszületett (77-77), és súlyosbította a helyzetet, hogy Smith 5. faultja után már nem volt a pályán. Az Olaj elkapta a fonalat, a szurkolók viszont a bajban immár hangerővel is csapatuk mellé álltak, és a hatás nem is maradt el (38. p.: 81-77). A hajrában pedig jött Trice és bedobta azokat a kosarakat, amelyek a hazai (kupa)győzelemhez kellettek.

Ezzel a Zalakerámia-ZTE KK megszerezte a trófeát, a Szolnok, a Brno és a Sopron előtt. A díjátadón különdíjak is gazdára találtak. A legjobb dobónak járó elismerést (Foramax-díj) Aleksandr Mishula (Brno) vehette át, a Polster Péter-díjat Bojan Subotic (Szolnok) kapta. A ZTE KK legjobb magyar játékosának (Szalay Dénes-díj) Keller Ivánt választották. A torna legértékesebb játékosa (MVP) D'Mitrik Trice lett. Az elismeréseket az egerszegiek korábbi játékosa, a viadalt rendező megyei szövetség elnökségi tagja, Bodrogi Csaba adta át.