Femat Csesztreg–Police-Ola 3–1 (1–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Farsang B.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Lovrencsics, Biharvári (Péter), Horváth R., Kiss Ba. (Németh D.), Őri Cs. (Csiszár), Nagy N. (Fülöp), Magai (Szabó B.), Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

Police-Ola: Kovács G. – Darabos, Mikó, Lukács, Toplak, Tóth D., Cseke, Makovecz, Langer (Luter), Szekeres, Németh K. (Kócza). Edző: Konrád Péter.

Nagy elánnal kezdtek a csapatok. A hazaiaknak több lehetősége is volt a gólszerzésre, de ezeket nem tudták gólra váltani. A vendégek egy szöglet után megszerezték a vezetést, amit pár perccel később Őri Martin révén egalizáltak a csesztregiek, így döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. Szünet után a vihar okozta irreális körülmények között a vendégek beszorították a hazaiakat, de Őri Csaba kétszer is villant, amivel eldöntötte a három pont sorsát. Összességében megérdemelt hazai győzelem született, ami akár nagyobb arányú is lehetett volna, a lelkesen játszó vendégek ellen.

Gólszerzők: Őri Cs. (2), Őri M., ill. Makovecz.

Jók: Kiss Be., Őri Cs., Elek, Biharvári, ill. Kovács G, Tóth D, Makovecz.

U19: Csesztreg–Police-Ola 0–4.

Zalaszentgrót–Lenti TE 6–0 (2–0)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentgrót: Osbáth – Buzási (Molnár Zs.), Tóth D., Gájer (Ferenczi), Horváth B., Baráth, Csik, Iberhart, Kiglics (Horváth S.), Penczák, Horváth D. (Fábián). Edző: Jankovics Péter.

Lenti TE: Balogh B. – Fábián (Simon), Sárkány, Pál, Varga D., Horváth B., Mentes, Grózner (Kovács E.), Lukács, Kiss K. (Boronyák), Nagy M. Edző: Németh Imre.

Fél perc sem telt el a mérkőzésből, Tóth D. egy lövéssel jelezte, hogy ezen a napon otthon tartják a három pontot a hazaiak. Futószalagon jöttek a formás szentgróti támadások, de az első gólra 20 percet kellett várni a szurkolóknak. Újabb 8 perc elteltével a friss apuka, Penczák Márk már második gólját szerezte. Szünet után is a hazaiak támadtak, az 56. percben Gájer Pétert ütötte el a vendégek kapusa, akit a játékvezető kiállított. A megítélt büntetőt Penczák értékesítette, valószínűleg élete első mesterhármasát szerezve. Itt el is dőlt a találkozó, kérdés csak a számszerű végeredmény volt. Penczák, illetve Ferenczi két találatával alakult ki a 6-0-s végeredmény.

Gólszerzők: Penczák (4), Ferenczi (2).

Jók: Penczák (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Balogh B.

Kiállítva: Balogh B. (56., Lenti).

U19: Zalaszentgrót–Lenti 1–2.

Hévíz–Magnetic Andráshida TE 1-1 (1-0)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Hévíz: Dénes – Tóth I., Sebestyén, Meidl, Pál, Buza (Vágusz), Sabján (Biró), Nyári, Szindekovics, Nagy, Filó (Karakai). Edző: Damina László.

Andráshida TE: Kálovits - Péhl B., Lukács, Kovács D. (Völler), Kaprinai (Pers), Szabó (Farkas), Kovács L., Cséber, Baksa (Kovács M.), Péhl K., Vida. Edző: Bencze Péter.

A két csapat csatáját a hazaiak kezdték jobban, több nagy lehetőséget alakítottak ki a vendégkapu előtt, de ezek kimaradtak. A 9. percben aztán Buza szöglet utáni fejese hévízi gólt eredményezett. A vendéglátók a vezetés megszerzése után is támadásban maradtak, Filó révén hatalmas ziccerbe is kerültek, de a támadó mellé lőtt. A játékrész egyértelműen a fürdővárosiak akarata szerint alakult, akik egygólos előnnyel vonulhattak a szünetre. Fordulás után a kapuk kevesebbet forogtak veszélyben, de a mezőnyben továbbra is nagy küzdelem zajlott. A mérkőzés végén aztán a kihagyott hazai helyzetek megbosszulták magukat. A 89. percben a vendégek jutottak szabadrúgáshoz, Kovács L. lövése a sorfalon megpattanva került a kapuba.

Gólszerzők: Búza, ill. Kovács L.

Jók: egész csapat ill. Kálovits, Kovács L.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szalai-Edelholz Zalalövő 3–2 (2–0)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Kiskanizsa: Szőke – Pesti, Petánovics, Kotnyek, Fülöp (Béli), László (Abay Nemes), Kovács D. (Bilák), Kiss J., Turi (Piecs), Anger, Ötvös. Játékos-edző: László Roland.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik, Bakó, Bekes, Kellner, Végh (Horváth T.), Radics (Elek), Cseresnyés, Horváth D., Molnár Á. (Tóth G.). Edző: Ostrom János.

A mérkőzés mezőnyjátékkal kezdődött, helyzetek szinte nem is alakultak ki a 28. percig, amikor László Roland szögletét követően Kiss Jácint a 16-os vonalától, az ötös magasságából fejelt a hosszú sarokba. Ezt követően továbbra is mezőnyjáték folyt, majd a 37. percben Pesti Attila 28 méteres szabadrúgásból lőtt egy óriási gólt. A második félidő álomszerűen kezdődött a vendégcsapatnak, mivel már a 49. percben sikerült betalálniuk, Kellner Tamás fejelt a hazaiak hálójába. A bekapott gól megzavarta a hazaiakat, a Zalalövő mezőnyfölényben játszott és a 66. percben Kellner révén egyenlíteni is tudott. A mérkőzés hajrájára fordulva a 81. percben Horváth Dániel műesésért megkapta a második sárga lapját, ezért kiállításra került. Az utolsó tíz percben mindkét csapat támadott, próbált győzelemre játszani, és elérkezett a 90. perc, amikor Kiss Jácint szerezte meg a labdát saját térfelén, a félpályánál felnézett és a kint álló kapus fölött óriási gólt lőtt 48 méterről, ezzel megszerezte a Kiskanizsa első győzelmét a bajnokságban.

Gólszerzők: Kiss J. (2), Pesti, ill. Kellner (2).

Jók: Kiss J. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Horváth D. (81., Zalalövő).

U19: Kiskanizsa–Zalalövő 2–5.

Semjénháza–Flexibil-Top Zalakomár 2–1 (1–0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Varga P.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kovács P., Horváth P., Schuller, Körösi (Szakmeiszter J.), Csongár, Novák (Dobri), Bagó, Pápai, Millei (Domján), Bakos. Edző: Kovács Imre.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi (Madarász Z.), Takács Cs., Csalló, Szőke, Takács D., Horváth J., Nagy M. (Tinó), Mutter, Horváth T., Mészáros (Rozs). Edző: Mutter Attila.

Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született a végig jól küzdő vendégek ellen. A hazai csapat gyengén futballozva is otthon tartotta a három pontot.

Gólszerzők: Schuller, Fenyvesi (öngól), ill. Szőke.

Jók: Schuller, Csongár, Bakos, Szakmeiszter Á., ill. Tóth-Pajor M., Csalló, Szőke.

U19: Semjénháza–Zalakomár 0–3.

Tarr Andráshida SC–Szepetnek 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida SC: Horváth B. – Pataky, Hajdu (Sipos), Ábrahám (Fekete), Takács, Karóczkai, Paksy, Simon, Orbán, Szabó B., Fülöp (Bakos). Edző: Dobos Sándor.

Szepetnek: Szekeres – Csavari, Pál Mi., Szabó B., Horváth M., Nagy T., Rákhely, Baksai, Déri, Bános (Pál Ma.), Orsós. Edző: Németh István.

Mindkét oldalon adódtak lehetőségek a döntetlenszagú mérkőzésen, de a hazai csapatnak a támadójátékából hiányzott az átütő erő. A végén az Andráshidának volt még egy nagy helyzete, majd pár pillanattal később a vendégcsapat berúgta az adódó lehetőségét.

Gólszerző: Nagy T.

Jók: Simon, Pataky, Paksy, ill. az egész csapat.