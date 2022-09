Hévíz–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2–2 (1–2)

Hévíz, 60 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Dénes – Tóth I., Sebestyén, Meidl, Pál (Vágusz), Buza, Sabján, Nyári, Szindekovics, Nagy, Karakai (Biró). Edző: Damina László.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Fülöp, Völgyi, László, Kiss, Turi (Bilák), Anger, Béli (Kiss), Ötvös Játékos-edző: László Roland.

A mérkőzés elején a hazai csapat lépett fel támadólag, a vendégek kontrákkal próbálkoztak. A 11. percben egy hévízi védelmi hiba után Fülöp került ziccerbe, lövését Dénes bravúrral hárította, a felperdülő labdát Turi fejelte a hálóba. Ezt követően mezőnyben folyt a játék, kevés helyzet adódott. A félidő utolsó öt perce tartogatott még nagy izgalmakat. Piecs kapusról kipattanó szabadrúgását Völgyi értékesítette, és növelte a Sáskák előnyét. A hazai válasz sem késett sokáig, Karakai szépségdíjas szabadrúgása kötött ki a bal felső sarokban. Fordulás után a Hévíz nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de az első nagy helyzet egy vendégkontra volt, amit Dénes szépen hárított. A 60. percben Karakai lövését Szőke védte, a kipattanóból Sabján egyenlített. A gól után mindkét csapatnak lehetősége lett volna megszerezni a három pontot, izgalmas végjáték kerekedett, de maradt az igazságos döntetlen.

Gólszerzők: Karakai, Sabján, ill. Turi, Völgyi.

Jók: egész csapat, ill. Fülöp, Piecs, Anger, Völgyi.

Lenti TE–Femat Csesztreg 2–6 (2–2)

Lenti, 250 néző. Jv.: Farsang B.

Lenti: Simon – Mentes (Végi), Horváth B., Kovács E. (Mayer), Sárkány, Lukács, Kiss K., Pál (Boronyák), Varga D. (Grózner), Nagy M., Fábián. Edző: Németh Imre.

Csesztreg: Kiss Be. (Kovács B.) – Póczak, Szabó B. (Németh D.), Lovrencsics, Biharvári (Péter), Horváth R., Kiss Ba. (Csiszár), Őri Cs. (Magai), Nagy N., Őri M. (Fülöp), Elek. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés jól kezdődött a hazai csapat számára, de a 11. percben egy védelmi hibából gólt szerzett a vendégcsapat. Ezután a Lenti támadóbban kezdett játszani, és a 19., majd a 30. percben lőtt gólokkal megfordította a mérkőzés állását. Pár perccel a vezető gól után Kiss Krisztián lépett ki a hazai védők közül és a kapussal szemben ellőtt labdája a kapufát találta el. Azután egy kontratámadásból egy véleményes büntetővel egyenlített a vendégcsapat. Az együttesek döntetlen állással vonultak a félidőre. A második játékrészben a vendégcsapat jól használta ki a bal oldali védők, illetve a kapus hibáit, és gyorsan háromgólos előnyre tett szert, amit már megfordítani lehetetlen volt. Végül a jobb játékerőből álló Csesztreg megérdemelten nyerte a végig sportszerű mérkőzést.

Gólszerzők: Kiss K., Nagy M., ill. Kiss Ba. (2), Nagy N. (2, egyet 11-esből), Őri M., Németh D.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Lenti–Csesztreg 4–1.

Police-Ola–Tarr Andráshida SC 1–3 (0–2)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Police-Ola: Timbókovics – Darabos (Ferenczy), Mikó, Kócza (Németh K.), Lukács, Toplak (Szekeres Á.), Tóth D. (Luter), Makovecz, Hajas, Langer, Szekeres T. (Erdélyi). Edző: Konrád Péter.

Andráshida: Paksy – Czotter (Bakos), Szabó Ba. (Szabó Be.), Nagy-Palócz, Pataky, Horváth B., Takács, Karóczkai, Fülöp, Simon, László (Temlén). Edző: Dobos Sándor.

Finoman szólva sem vett repülőrajtot a két csapat a bajnokságban, így ezen az összecsapáson mindkét félnek szüksége lett volna minőségi játékra és bajnoki pontokra. A 16. percben a hazaiak jutottak szabadrúgáshoz, ebből pedig gólt szerzett az Andráshida. A 22. percben a hazaiak lendületes támadást indítottak, majd adtak egy minőségi passzt az ellenfélnek, amiből büntető lett. Elsőre nem ment be, de a hazai védők előzékenyen segítették újabb gólhoz jutni a vendégeket. A 75. percben az Andráshida mutatott be egy védekezési hibát, ezzel szépített a Police-Ola. Aztán a mérkőzés utolsó percében sikerült a hazaiaknak szögletből gólt kapni. Az Andráshida megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Makovecz, ill. Fülöp (2), Szabó Ba.

Jók: senki, ill. Fülöp, Simon, Takács, Nagy-Palócz, Szabó Ba.

Szepetnek–Szalai Edelholz Zalalövő 3-1 (1-1)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major.

Szepetnek: Szekeres P. - Bános (Dömötör), Szabó Be., Rákhely (Büki B.), Pál Mi. (Májer S.), Csavari, Baksai (Szilágyi A.), Orsós R. (Pál Ma.), Nagy T., Déri, Horváth M. (Májer M.). Edző: Németh István.

Zalalövő: Balogh B. - Gyenese, Csik (Tóth G.), Bakó, Bekes, Kellner, Végh (Boncz), Agg (Radics), Cseresnyés, Horváth T. (Biczó), Elek G. (Molnár Á.) Edző: Ostrom János.

Az időjárás által kissé átalakított pályán útjára indult labdát két olyan csapat kergethette Szepetneken, melyek közül a hazaiak az előző fordulóban megízlelhették a győzelem ízét, míg a lövőieket ismét a dél-zalai végekre szólította a sorsolás. A felek a nehézségek ellenére is kimondottan jó iramú találkozónak alapoztak meg a kezdeti lendülettel, s a vizes talajnak is köszönhetően Nagy Tamás révén viszonylag hamar vezetést is szerzett a Szepetnek. A nyílt találkozón gyorsan egyenlíteni tudott Kellner Tamás, szünetig aztán az eredmény már nem változott. A második 45 percben a vendégek védelmének megingása után újra a vendéglátók kerültek előnybe, Orsós Roland volt eredményes, s ezt toldotta meg Nagy második találatával a mérkőzés 70. percében, s onnan előnyüket Németh István tanítványai már meg is tartották.

Gólszerzők: Nagy T. (2), Orsós R., ill. Kellner.

Jók: Nagy T., Pál Mi., Csavari, Déri, ill. Gyenese, Bekes, Csik.

U19: Szepetnek–Zalalövő 0–16.

Magnetic Andráshida TE–Semjénháza 2–4 (0–2)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Siket L.

Andráshida TE: Kálovits – Péhl B. (Szipőcs), Kovács P., Lukács, Kovács D. (Kenesei), Kaprinai (Sabján), Baksa, Kovács L., Cséber, Péhl K. (Kovács M.), Vida. Edző: Bencze Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Bölcz, Schuller, Körösi (Millei), Csongár, Novák (Kovács P.), Kapuvári, Pápai, Dobri (Szakmeiszter J.), Bakos (Domján). Edző: Kovács Imre.

Az első félidőben a Semjénháza kétgólos előnyre tett szert. A második játékrészben aztán a fiatal hazai csapat játéka feljavult, és szépíteni tudott. A mérkőzés hajrájában a döntetlen megszerzése is benne volt az ATE játékában, azonban a rutinos vendégek a végén a maguk javára döntötték el a három pont sorsát.

Gólszerzők: Vida (11-esből), Kovács L., ill. Szakmeiszter J. (2), Körösi, Novák.

Jók: Baksa, Kovács L., Vida, ill. Csongár, Horváth P., Szakmeister J.

Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzésen:

Flexibil-Top Zalakomár–Kinizsi Gyenesdiás 5–3 (1–3)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi (Madarász Sz.), Takács Cs., Csalló, Szőke, Takács D., Horváth J. (Madarász F.), Madarász Z., Mutter, Horváth T., Mészáros (Nagy M.). Edző: Mutter Attila.

Gyenesdiás: Takács – Kiss P., Hegyi, Fellner (Hegedűs), Karancz, Tarnóczai (Bogdán), Csák, Bertók, Czafit, Mikola, Zsiga.

A mérkőzés elején gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat egy kontratámadás végén. Ezután egy komári rövidzárlat következett, és két pontrúgás után, illetve egy gyors vendégkontrát követően 3–1-re fordított a Gyenes, és ezzel az eredménnyel fordultak a csapatok. A második félidőben összekapták magukat a hazaiak és bő öt perc alatt egalizáltak. A játékrész folyamán továbbra is nagy elánnal játszottak a komáriak, és Madarász Z. szabadrúgásával újra megszerezték a vezetést a 77. percben. A mérkőzés legvégén még egy gyors kontra révén bebiztosították győzelmüket a hazaiak. A lelkes Gyenesdiás kellőképpen ráijesztett a vendéglátókra, de ellentétes félidők után az esélyesebb komáriak végül otthon tartották a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Madarász Z. (2), Szőke, Horváth T., Takács D., ill. Hegyi (2), Czafit.

Jók: Madarász Z., Madarász Sz., Horváth T., ill. az egész csapat.

U19: Zalakomár–Gyenesdiás 1–0.