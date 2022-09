Miközben a verseny döntői zajlottak, Bibók Tamással, a Szenior Tenisz Szövetség főtitkárával beszélgettünk. A sportvezető megjegyezte: több induló talán a nevezés utolsó fázisában szembesülhetett a ténnyel, hogy a mérkőzések zömét idén Zalaegerszegen játsszák le, hiszen itt állt rendelkezésre megfelelő számú játékfelület. Emiatt a megszokottnál talán kevesebben is neveztek (korábban 300-400 fő is indult Keszthelyen), de a létszám a körülményekhez képest elfogadható.

Bibók Tamás elmondta: amikor Keszthelyen is megépülnek, illetve felújításra kerülnek a pályák, a viadal visszatér a Balatonhoz, ám Zalaegerszeget is, mint lehetséges nemzetközi veteránviadal-helyszínt említette.

– Kiválóak a körülmények a ZTE Tenisz Klubnál, a környezet is nagyon szép és a kiszolgálásra sem lehet panasz – fogalmazott a főtitkár. – Elképzelhető, hogy ide hozunk egy ITF-versenyt, százas, vagy kétszázas besorolásút. Ahhoz, hogy egy viadal hétszázas lehessen, mint a keszthelyi, megfelelő időnek el kell telni és olyan versenyzők indulását is biztosítani kell, akik emelik az adott torna rangját.

Keszthelyen a versenyzőket Manninger Jenő polgármester ajándékcsomaggal köszöntötte és naplementés sétahajózást is felajánlott nekik a Balatonon.

– Nagy öröm, hogy helyszíne lehetünk ennek a színvonalas nemzetközi versenynek, melynek résztvevői elviszik Keszthely jó hírét – mondta a város első embere. – Azon dolgozunk, hogy jövőre a teljes mezőny újra városunkban versenyezhessen. Ezt fogják segíteni a rendbe hozott pályák, az elkészülő újak és természetesen a most megnyíló szállodák is.

Vizi E. Szilveszter akadémikus is rendszeres indulója a Balaton-parti viadalnak.

– Keszthely érték a művészetben, a tudományban, és a sportban is van egy eseménye, ami kiemelkedő, európai színvonalú – említette. – Nagyon sok olasz, német és osztrák jön ide teniszezni. Idén a 85 pluszos korosztályban indultam, ahol az 50–60. hely körül vagyok a világranglistán. Sajnos nem sikerült a felkészülésem, nem tudtam nyerni. Gyerek­korom óta teniszezek, és mint orvos mondom, ez a játék húsz-, de akár nyolcvan­évesen is örömet okoz. Ez a sport a lábtól, a szívtől és a fejtől is függ. A tenisz az egyik legjobb sportág az egészség megőrzésére.

– A mostani verseny 700-as besorolást kapott, ami felett már csak az 1000-es viadalok és a kontinensbajnokságok vannak – hívta fel a figyelmet Horváth Imre, a házigazda Helikon TC elnöke. – Szeretnénk elérni az ezres szintet és a Covid előtti résztvevői számot. Reméljük, jövőre többen leszünk és polgármester úr ígérete alapján rendelkezésre fog állni minimálisan hat pálya és a Helikon Szálló is.