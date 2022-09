A II. WKF Magyar Karate Vidékbajnokság elnevezésű viadalra 21 vidéki egyesület kétszáz versenyzője nevezett. Az esemény a Magyar Karate Szakszövetség vidékfejlesztési stratégiájának elemeként 2019-ben Szarvason indult útjára. Elsődleges cél a vidékbajnoki címek eldöntése, ezen felül az is szempont, hogy a vidéki klubok egysége és összetartása is megerősödjön.

A koronavírus-járvány miatt viszont az elmúlt két esztendőben szünetelt a viadal, ám a hét végén ismét összegyűltek a vidéki klubok képviselői, ezúttal Tiszaújvárosban. A zalaegerszegi Toriki KHKE négy versenyzővel képviselte magát az eseményen és a nagyszerű küzdelmeknek köszönhetően szép eredmények születtek. Egy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a zalai sportolók.

Ezen felül egy sportdiplomáciai sikert is elért a Toriki KHKE, hiszen 2023-ban az egerszegi egyesületünk rendezheti meg a III. Magyar WKF Karate Vidékbajnokságot. Takács Ferenc, a klub elmnöke már most jelezte, hogy a verseny megszervezése és színvonalas lebonyolítása érdekében más most előzetes egyeztetéseket folytattak a Magyar Karate Szövetséggel és a regionális központok vezetőivel.

A Toriki KHKE versenyzőinek vidékbajnokságon elért eredményei.

Leányok. Kadet. +61 kg (A kategória): 1. Osbáth Hanna, 2. Osbáth Lora. Fiúk. Kadet. -63 kg (A kategória): 3. Farsang Attila. U12. -40 kg (C kategória): 2. Csontos Simon.