Nagykanizsai FC - Hidegkúti SC 5-4 (3-3)

Kanizsa Aréna, 200 néző. Jv.: Horváth P.

NFC: Szőke R. - Kollár, Takács, Schuller, Pál. Csere: Németh (kapus), Szabó, Horváth G., Horváth E., Novák, Pesti.

Gólszerzők: Schuller (11., 20.), Horváth G. (19.), Takács (24.), Kollár (33.), illetve Rusvai (4.), Kovács G. (17., 18., 28.).

A csoport egyik újonca volt a vendég Kanizsán, mely ráadásul most mutatkozott be a szezonban, így a hazaiak keveset tudtak róluk. A fővárosiaknak ezt kihasználva sikerült is meglepniük a Kanizsát: a zalai hibákat kihasználva vezettek már 3-1-re is. Ám a házigazda azonban nem adta fel, és szünet előtt egyenlített. Fordulás után feljebb tolta védekezését a Kanizsa, ez láthatóan nem ízlett a Hidegkútinak. A 24. percben először vezetett a Kanizsa, mely a vendégek egyenlítése után, a hajrához közeledve a győztes találatot is be tudta vinni.