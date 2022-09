A hölgyeknél 11 csapat várja a rajtot, s a nagykanizsai Tungsram SE továbbra is Baranyai Zsolt irányításával készül. A dél-zalaiak célja a korábbiakhoz hasonló, a keretben sem volt nagy mozgás. A Tungsram csapata szombaton a Szekszárdi FGKC vendége lesz.

– Augusztus elején kezdtük a felkészülést, ami öthetes lett – kezdte Bartanyai Zsolt. – Amit terveztünk, azt elvégeztük, edzőmérkőzéseket is játszottunk. A célunk továbbra is az, hogy elsősorban nagykanizsai, illetve környékbeli játékosoknak biztosítsunk játék- és fejlődési lehetőséget. Hárman távoztak, hárman pedig érkeztek, és úgy érzem, hogy erősödött a keretünk, de ugyanez elmondható a mezőnyről is. Ezért a célkiűzésünk nem változik: szeretnénk kiharcolni a bennmaradást. A mezőnyben hat U22-es csapat található, ezek közül öt egy-egy NB I-es csapat hátországát jelenti, velük nem lesz könnyű felvenni a harcot. Rajtuk kívül három csapat az NB I/B-ből esett ki az elmúlt két évben, szóval nem lesz könnyű bajnokság.

A távozók között van Füstös Nóra, Majoros Virág és Horváth Alexandra, míg az érkezési oldalon Krenner Fanni a Csurgó NB I/B-s csapatától igazolt Nagykanizsára, Balogh Bíborka a csurgói ifiből érkezett, a játékot újrakezdő Kovarszki Beatrix pedig korábban Marcaliban szerepelt.

A lányoknak az ősz során öt hazai mérkőzésük lesz, ezek közül az első hármat a Tungsram-csarnokban játsszák, mert foglalt a Kanizsa Aréna. Ám később visszatérnek ide.

A férfiaknál továbbra is csak egy csapat, a nagykanizsai Tungsram SE képviseli Zala megyét a Dél-nyugati csoportban. Méghozzá bajnokként és sokáig úgy tűnt, hogy a dél-zalaiak egy osztállyal feljebb lépnek, de végül a klub úgy döntött, nem tudják vállalni az NB I/B-s szereplést. A csapat élén továbbra is Csalló Ádám áll edzőként, aki – ha szükség lesz rá – játékosként is beugrik. Az új szezont idehaza, szombaton 16 órától kezdi meg a Tungsram SE, méghozzá a Pécsi VSE ellen.

– Senkinek nem esett jól az a tény, hogy nem tudtunk egy osztállyal feljebb indulni, s ilyenkor a motiváció is kissé alábbhagy – mondta Csalló Ádám. – Elkezdtük a munkát a megszokottak szerint, aztán azt láttam, hogy lassan a motiváció terén is visszatértünk a korábbi útra. A keret és a csapat minősége alapján most is az a realitás, hogy a csoport élmezőnyében leszünk. Vannak ugyan távozók, de az együttes magja megmaradt és tovább fejlődhet. A mezőnyben a két pécsi csapat és a NEKA is erős, ők lehetnek a legnagyobb riválisaink. A mérkőzéseinket a Kanizsa Arénában rendezzük, amikor persze szabad, és az edzéseinket is itt végezzük.

Öt játékos távozott a kanizsai bajnokcsapattól (Kiss Gergely, Baranyai Zsolt, Kozics Atttila, Kisgéczi Patrik, Gelencsér Antal), s egy érkező van csupán Csordás Marcell személyében, aki Kecskemétről igazolt a zalaiakhoz.

A Balatonboglár visszalépése miatt a Hévíz SK ellenfél nélkül maradt az első fordulóra, így a csapat szabadnappal kezd. A gárdát továbbra is Gliba Adrien edző vezeti, céljuk a bennmaradás a megerősödött mezőnyben. A csapatból Burghardt Lukrécia és Balogh Blanka távozott, helyükre többek közt a beállós Duzsik Niki és a kapus Zóka Győri Viki érkezett. A céljuk elérése érdekében a fiatal és a rutinos játékosokból kell hatásos elegyet kikeverni, az augusztus elején indított nyári felkészülés során is ezért dolgoztak. A bajnokságot szeptember 16-án kezdik hazai pályán, a Gárdony-Pázmánd ellen.