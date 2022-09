Egy hete arra „fűztük fel” beharangozó írásunkat, hogy a ZTE FC-nek nagyon megy az esti meccseken, hiszen azokon mindig pontot szerzett, és lám: jött a mezőkövesdi 20 órai találkozó és az öt gól. A ZTE FC-nek természetesen nincs „megtiltva”, hogy a korábbi időpontokban is hasonlót nyújtson. Vasárnap délután a Puskás FC lesz a vendég, mely a zalaiakhoz hasonlóan 10 pontot gyűjtött eddig.

A bajnokság egyik meghatározó csapata lesz tehát a vendég, Ricardo Moniztól, a kék-fehérek vezetőedzőjétől pedig elsőként azt kérdeztük: szerinte mi kell ahhoz elsősorban, hogy csapata eredményes tudjon lenni.

– A legfontosabb, hogy ne kapjunk piros lapot – érkezett a válasz. – Presszingelő játékunk miatt sok párharcot vívunk, ám a korai sárga lapokat el kell kerülnünk. Jó erőben vagyunk, és bízunk a saját stílusunkban. Az előző fordulókban Ikoba, Gergényi és Németh is megmutatta, hogy tudnak gólokat szerezni. Bízom benne, hogy folytatni tudják jó sorozatukat.

– Mit gondol, az ellenfelek most már úgy tekintenek a ZTE-re, mint amelyik csapattal komolyan számolni kell?

– Szerintem tisztelik a játékunkat, de az első négy közé talán senki nem várt minket.

– Milyen mérkőzésre számít? Mit vár a csapatától?

– A Puskás remek együttes, kiélezett mérkőzésre számítok, 50-50 százalék győzelmi eséllyel. Nagyon vékony a határ siker és kudarc között, hiszen mi is nyerhettünk volna akár Kecskeméten vagy Újpesten. Fiatal csapatunk van, és hasonló intenzitású játékot fogunk nyújtani, mint a korábbi mérkőzéseken.

– Lesznek hiányzók?

– Diegónak és Manzingának izomproblémái voltak, szombaton döntünk a játékukról. Kockáztatni nem fogunk. Rajtuk kívül a csapat jó erőben van, minden posztra ketten vagyunk. Nagyon tisztelem a játékosokat és a stábtagokat, hiszen keményen dolgoznak és remek egységet alkotnak.

A Ricardo Moniz által is említett Eduvie Ikoba mesterhármast ért el legutóbb, és előtte idehaza is betalált a DVSC ellen. Jelenleg ő vezeti a házi góllövőlistát 4 találattal (mögötte kétgólos Gergényi Bence és Németh Dániel is), összesen pedig már nyolc egerszegi játékos jegyzett gólt a szezonban. Tehát eloszlanak a találatok a játékosok között.

Az pedig, hogy lesz-e újabb feliratkozó erre a listára, vasárnap kiderül.