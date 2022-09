Mezőkövesd-Zsóry FC - ZTE FC 0-5 (0-1)

Mezőkövesd, 1800 néző. Jv.: Erdős (Kóbor, Horváth R.).

Mezőkövesd: Piscitelli - Pillár, Lukic, Bobál D., Vajda - Besirovic (Karnitski, 59.), Nagy G., Cseri (Cseri, 72.), Kállai K. (Kállai Z., 59.)- Bobál G. (Schmiedl, 37.), Drazic. Vezetőedző: Supka Attila.

ZTE FC: Demjén - Lesjak (Huszti, 90.), Kálnoki-Kis, Miocsi, Bedi - Sankovic, Tajti - Meshack (Májer, 46.), Németh D. (Szalay, 81.), Gergényi - Ikoba (Klausz, 90.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Ikoba (40., 49., 71.), Gergényi (74.), Szalay (89.).

Sárga lap: Sankovic (45+1.), Meshack (45+3.).

Kiállítva: Bobál D. (34.).

Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője egy helyen változtatott a keddi, DVSC ellen győztes csapatán, hiszen sérülés miatt Christy Manzinga nem tudta vállalni a játékot, Eduvie Ikoba viszont bekerült a csapatba. A házigazda Mezőkövesd szakvezetője viszont három változtatást is eszközölt, de Supka Attila azt is elmondta, folyamatosan mérik a játékosok teljesítményét, és ez alapján döntött arról, hogy kiket küld pályára.

Az egerszegiek meg akarták nyerni ezt a találkozót, de a házigazda is, viszont a zalaiak most nem támadták le az ellenfelet olyan erővel, mint korábban. A Mezőkövesd egy zártabb együttes, amely ezt jól tudja játszani, így az ebből való megindulás is az erőssége. Erre tehát figyelni kellett. Hangzottak a vezényszavak a pályán és az oldalvonal mellől is, de sok minden nem történt, gyakorlatilag mezőnyjáték zajlott. Tulajdonképpen nem találtak fogást egymáson a csapatok, de sokat nem is kockáztattak ennek érdekében. De, csak nem akart kizökkenni a mérkőzés ebből a kényelmes menetéből, hogy aztán a 26. percben Tajti kézzel érjen a labdához a 16-oson belül, így büntetőhöz jutott a Mezőkövesd, de hiába... A labda mögé Besirovic állt, de jobbra tartó lövését Demjén Patrik kiütötte! Az első izgalom tehát megtörtént, de láttunk ennél már izgalmasabb összecsapást, több fantáziával. A 34. percben aztán a volt egerszegi Bobál Dávid nyújtott lábbal csúszott rá Sankovic sípcsontjára, s noha előbb sárga lapot mutatott fel a mezőkövesdi védőnek Erdős József játékvezető, ám visszanézve a történteket, pirosat ért a belépő. Most tehát nem a ZTE FC került emberhátrányba, hanem az ellenfél, így kérdés volt, hogy a zalaiak miként reagálnak erre az új helyzetre. A válasz a gól! A 40. percben bal oldali kis szöglet után Tajti kanyarított középre, ahol a 11-es pontnál Ikoba ugrott a legmagasabbra és úgy fejelt a kapu bal oldalába, hogy a labda a földről pattant a hálóba, 0-1.

Kedvező helyzetből kezdhette tehát a második félidőt a ZTE FC, amely gyorsan növelte az előnyét. A 49. percben jobb oldali szögletet tekert középre Gergényi, középen érkezett Ikoba, aki hat méterről ismét fejjel vette be a mezőkövesdi kaput, 0-2. Ikobának jó szériája van, két meccs, három gól, hiszen a DVSC ellen is betalált a hórihorgas amerikai támadó. Innentől tulajdonképpen ezt a találkozót már csak elronthatta a ZTE FC, hiszen erőben és minden szempontból is jobb állapotban lévő csapat képét mutatta, mint a Mezőkövesd. Az egerszegiek nyugodtan játszhattak, kézben tartották már a mérkőzést, és nem volt vége az Ikoba-parádénak! A 71. percbe megint Gergényitől érkezett a labda, érkezett Ikoba és fejelt. Ami egyenlő volt a góllal, így klasszikus mesterhármast ért el a csatár, 0-3. A Mezőkövesd teljesen összetört, a 74. percben Tajti a saját térfeléről indította Gergényit, aki levette a labdát, és a kiinduló kapus mellett a 11-es pontról helyezett a kapuba, 0-4. De nem volt vége! A 89. percben a csereként beállt Szalay Szabolcs 20 méterről bombázott a kapuba, megszerezve ezzel első NB I.-es találatát.

A ZTE FC kiütötte a Mezőkövesdet, és teljesen megérdemelten nyert. Két mérkőzésen három napon belül 9 gólt szerzett, ami mindent elmond a formájáról.