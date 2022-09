Az élvonalbeli ZTE FC szombat délután Kaposváron nyert 2-0-ra a házigazda somogyiak ellen, a papírformának megfelelően. A Rákóczi FC jelenleg az NB III tagja, és egy sor fiatalt is pályára küldött a kék-fehérek ellen. Ricardo Moniz, a ZTE vezetőedzője elégedett lehetett, hiszen korábban éppen azt fejtegette, hogy két támadója, a francia Christy Manzinga és a brazil Diego később csatlakozott a közös munkához, és nekik idő kell még, hogy utolérjék a többie­ket. Manzinga most két góllal jelezte, hogy jó úton halad efelé, és Diego is jól szállt be a meccsbe.

Amúgy a zalaiak szakvezetője mindössze egyet cserélt a találkozón (Németh Dánielt Diego váltotta), aminek lehetett taktikai oka is, mindenesetre Moniz erre a találkozóra is csak minimális mértékben „bolygatta meg” alapcsapatát. A továbbjutást magabiztosan hozta a ZTE FC.

A magyar labdarúgókupát az 1909/10-es szezonban rendezték meg először, az első kiírás győztese az MTK lett. Eddig összesen 80 alkalommal hirdettek győztest, a lebonyolítási formát pedig többször módosították. A legsikeresebb kupacsapat a trófeát 24-szer elhódító Ferencváros, aki a legutóbbi kiírást is megnyerte.

Az NB III-as Nagykanizsa ugyanakkor 5-1-re győzött a szintén harmadik vonalbeli Hatvan ellen. Gombos Zsolt tanítványai nemcsak eredményesen, de jól is játszottak. Két gólt szerzett az a Kondor Kristóf, aki a nyáron tért haza, hiszen kanizsai nevelésű labdarúgóról van szó, viszont megfordult a Videotonnál, majd Kaposváron és Szentlőrincen is. Azt kérdeztük tőle, mennyiben volt könnyebb a szombati találkozó, mint ahogy azt előzőleg gondolták.

– Nem volt könnyű mérkőzés, az 5-1 ellenére sem – mondta Kondor Kristóf. – Manapság amúgy sincsenek könnyű mérkőzések: minden találkozó más és más, van, hogy erősebb ellenfél van a pályán, van, hogy könnyebb, de mindegyiknek megvan a maga nehézsége. Itt is helyzeteket alakítottunk ki, de azokat be is kellett lőni, ha nem jönnek a gólok, mindjárt minden nehezebb. Örülök, hogy kétszer is eredményes voltam, az első gólnál volt nehezebb a dolgom, a másodikat gyakorlatilag az üres kapuba kellett csak továbbítanom. Remélem, hogy ez a siker is ad majd egy lökést a csapatnak, illetve segíti a keret összekovácsolódását.

Zalai csapat egyetlen alkalommal jutott a kupa döntőjébe, a 2010. május 26-án megrendezett fináléban a Csank János vezette ZTE FC együttese Vlaszák – Kocsárdi (Rajcomar), Miljatovic, Bogunovic, Máté – Sluka (Balázs Zs.), Horváth A., Kamber, Illés – Rudnevs, Pavicevic összeállításban 3–2-es vereséget szenvedett a DVSC ellen.

A kérdés az volt még hétfő délelőtt, hogy kit szeretne ellenfélnek Kondor Kristóf az MK következő fordulójában.

– Szeretnék, szeretnénk minél tovább jutni a kupában, szóval annak örülnék, ha még egy viszonylag könnyebb ellenfél következne – válaszolta. – Ha erősebb csapatot, netán NB I-est gárdát juttat nekünk a véletlen, akkor az ellen kell megpróbálni a sikert.

A Zalaszentgrót a 64 között búcsúzott a kupától, az NB III-as Monor ellen, nagyon szoros meccsen. Kár volt érte, hiszen Jankovics Péter legénysége nagyon harcolt, és kis szerencsével a végén akár ők is ünnepelhettek volna.

NB II-es ellenfelek következnek

Hétfő este a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának nyilvános sorsolásán Dragóner Attila, a ZTE FC sportigazgatója működött közre. A játékosként a Ferencvárossal kétszeres MK-győztes sportvezető jelenlegi munkaadójának az NB II-ben újonc, de ötödik helyen álló Kazincbarcikát húzta ellenfelül, az FC Nagykanizsának pedig jóvoltából a szintén NB II-es Békéscsabával (13.) kell megmérkőznie. Egy NB I-es párosítás alakult ki: Fehérvár FC–Puskás AFC. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek majd el, a játéknap pedig október 19. (szerda) lesz.

Korábbi cikkeink: