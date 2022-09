A viadal megnyitóján is megemlékeztek arról, hogy fél évszázados múltra tekinthet vissza a magyarországi karate­sport, hiszen a japán eredetű sportág hazai szövetsége a bölcsőnek számító TF-en talált elsőként otthonra. Dr. Tahon Róbert, a Magyar Karate Szövetség főtitkára az 50 éves jubileum alkalmából kiemelkedő munkásságáért kitüntette Varga József, Herceg Balázs és Molnár Tamás mestereket.

A versenyen tizenegy sport­egyesület mérte össze a tudását, köztük megyénk klubjai (ZSKE, Sendo Ryu, Keszthely Budo Karate, Zalaszentgrót Karate Egyesület, Karate do Zalaegerszeg). A legeredményesebb klub a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület lett, második helyen a Budoka Egyesület, a harmadik helyen pedig a JKA Garyokaku egyesület végzett.

Zalai eredmények. 6-7 évesek. Leány kumite: 1. Sebők Beike (ZSKE). Fiú kumite: 3. Horváth Ármin (ZSKE). 8-9 évesek. Leány kata: 1. Horváth Maja Viktória (ZSKE), 2. Balogh Miranda (ZSKE), 3. Somlai Nóra (ZSKE). Leány kumite: 1. Horváth Maja Viktória (ZSKE), 2. Balogh Miranda (ZSKE), 3. Valu Johanna (ZSKE). Fiú kata: 2. Prádli Róbert (ZSKE), 3. Csesztregi Ármin (Sendo Ryu). Fiú kumite: 2. Varga Milán (ZSKE). 10-11 évesek. Leány kumite: 1. Darók Izabella (ZSKE), 2. Horváth Hanna (ZSKE). Leány kata: 1. Darók Izabella (ZSKE), 2. Horváth Maja Viktória (ZSKE). Fiú kumite: 2. Vidák Máté (ZSKE). 12-13 évesek. Leány kata: 3. Kabai Boróka (Zalaszentgrót). Leány kumite: 1. Kabai Boróka (Zalaszentgrót). Fiú kata: 1. Tóth Áron (Zalaszentgrót Karate Egyesület), 2. Takács Ákos (Budo Karate Keszthely). Fiú kumite (10-6 kyu): 2. Takács Ákos (Keszthely Budo Karate), 3. Takács Áron (Keszthely Budo Karate). Fiú kata (5 kyu): 3. Termai Roland (Budo Karate Keszthely). Fiú kumite (5 kyu): 1. Kurucz Botond (Zalaszentgrót). 14-15 évesek. Leány kumite: 1. Horváth Jókus Vivienn (ZSKE). Fiú kumite (5 kyu): 2. Kabai Gábor. Fiú kumite (10-6 kyu): 2. Móricz Martin (ZSKE), 3. Stephan Szép Mátyás (ZSKE). Fiú kata: 3. Móricz Martin (ZSKE). 16-17 évesek. Fiú kata: 1. Veilinger Ádám (ZSKE), 2. Jónás Bálint (Keszthely Budo Karate), 3. Viola Mihály (Sendo Ryu). Fiú kumite: 3. Veilinger Ádám (ZSKE). Leány kata: 1. Márk Boróka (Zalaszentgrót). Leány kumite: 1. Horváth Jókus Vivienn (ZSKE), 2. Márk Boróka (Zalaszentgrót). Felnőttek. Férfi kata: 1. Dömötör Dávid (ZSKE). 35 év felettiek. Férfi kumite: 1. Németh Adrián (ZSKE), 3. Somlai Péter (Karate do Zalaegerszeg). Férfi kata: 2. Somlai Péter (Karate do Zalaegerszeg), 3. Olimpio De Silva Marcello (Sendo Ryu). Csapat kata: 3. Zalaszentgrót Karate Egyesület. A legeredményesebb ver­senyző különdíjat Horváth Maja Viktória, a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület versenyzője érdemelte ki.



Szakembereket is kitüntettek a jubileum alkalmából

A legeredményesebb a ZSKE csapata lett. Az álló sor, balról: Dömötör Dávid, Horváth Jókus Vivien, Németh Adrián, Veilinger Ádám és Molnár Tamás vezetőedző. Középső sor: Móricz Martin, Darók Izabella, Horváth Hanna. Alsó sor: Varga Milán, Horváth Maja Viktória, Sebők Beike, Balogh Miranda, Horváth Ármin

Fotó: ZSKE