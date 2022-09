A MOL Magyar Kupa mezőnye az országos főtáblán már két fordulón jutott túl, így például a Zalaszentgrót és az FC Nagykanizsa is két sikeres mérkőzést vívott eddig. Az élvonalbeli ZTE FC viszont a legjobb 64 között lép be a küzdelmekbe, hiszen a kiírás szerint az NB I.-esek eddig kiemeltek voltak. A három zalai együttes közül kettő játszhat idehaza, az viszont mindhármukra igaz, hogy szombaton lépnek pályára.



FC Nagykanizsa–FC Hatvan. A Nagykanizsán, szombaton 13.30 órakor kezdődő összecsapáson két NB III.-as együttes vívja meg a maga csatáját. A két fél eddigi bajnoki szereplése alapján egyértelműen a kanizsaiaknál a kedvezőbb a kép, hiszen 8 meccs alatt már 16 pontjuk van a Nyugati csoportban, míg a Keleti csoportban mindössze négy pont jött össze eddig a Hatvannak.



– Próbáltunk információkat gyűjteni az ellenfélről, s ezek alapján a Hatvan helyezése nem tükrözi hűen csapatuk erejét – mondta el Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa szakvezetője, amikor megkerestük. – Igazából nem ismerhetjük egymást, ami akár előny is lehet, hiszen mi itthon játszunk, ahol megpróbáljuk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre. A kupa mindig egy pluszt ad, nekem mindenképpen és a játékosoknak is. Tavaly a legjobb 16 közé jutottunk, és három éve, amikor ezt megelőzően a Kanizsa kispadján ültem, akkor is a nyolcaddöntőig mentünk. Jó lenne ezt a sorozatot folytatni, ehhez pedig szombaton mindenképpen nyerni kell.



Zalaszentgrót VFC–Monor. A megyei I. osztályban szereplő Zalaszentgrót szombaton 15 órától az NB III.-as Monort fogadja. A zalai csapatnál bizakodnak, hiszen nagy szó lenne a legjobb 32 közé kerülni, mert ez még soha nem jött össze.



– A Monor eddig csupán egy pontot szerzett az NB III.-­ban, de az a véleményem, hogy ez megtévesztő kissé – fogalmazott Jankovics Péter, a Zalaszentgrót edzője. – Ennél jobb csapatuk van, az biztos, de fiatalokból áll, így volt olyan meccsük, ami csak a végén csúszott ki a kezükből. Együttesemnek mindenképpen a stabil védekezésre kell koncentrálni, s azt gondolom, hogy elöl lehet megnyerni ezt a meccset. Nagyon szeretnénk továbbjutni! Mindenki hadra fogható, és mindenki nagyon várja a mérkőzést. Nem csak Zalaszentgrótról, de a környékről is sokan jelezték, hogy ott lesznek a találkozón.



Kaposvári Rákóczi–ZTE FC. Szombaton 15 órától Kaposváron két olyan csapat szerepel, amely két éve még az NB I.-ben találkozott legutóbb. A somogyiak időközben kiestek a második vonal küzdelmeiből. Az NB III. Nyugati csoportban a gyenge kezdés után a Rákóczi FC magára talált. Horváth Rudolf, a somogyiak szakvezetője egy interjúban úgy fogalmazott: jó lehetőség ez, hogy a közönséget is maguk mellé állítsák, hiszen egy NB I.-es csapat ellen bizonyíthatnak és semmit nem adnak fel. Ami a ZTE-t illeti, Ricardo Moniz vezetőedző keretének erőssége, valamint eddigi szereplése alapján az lenne a meglepetés, ha nem sikerülne a továbbjutás. Vélhetően a kupameccsen olyanok is helyet kapnak majd a kezdőben, akik eddig kevesebbszer jutottak szóhoz, de a kék-fehérek nem akarnak semmit sem bízni a véletlenre. A kupa ugyanis egy olyan „műfaj” a labdarúgáson belül is, melyben sokszor borult a papírforma. Egerszegen éppen ezt nem szeretnék.