Az esti időpont pedig reménykeltő az egerszegiek szempontjából, hiszen a ZTE FC a szezon során eddig lejátszott 20 órás meccsein mindig pontot (Újpest) vagy pontokat (Bp. Honvéd, DVSC) szerzett. Ebbe a sorba remekül illeszkedhet a Mezőkövesd elleni találkozó, de persze azt is tudjuk: nem a kezdési időpont lesz majd a döntő tényező.

A Zalaegerszegi TE 1920-ban alakult meg. Csapatunk színe először fekete–fehér, majd zöld-fehér volt; a kék-fehér színösszeállítást a 70-es évek végétől használjuk. A hosszú évek során folyamatosan fejlődött – stabil játékáról elhíresülő – klubunk és ellenállhatatlanul haladt felfelé a magyar bajnoki versenysorozatokban. Előbb az NB II-t, majd az NB I/B-t is magunk mögött hagyva, 1972-ben 20.000 néző előtt, egy 4-0-s hazai sikerrel mutatkoztunk be az NB I-ben. Az évek alatt a hazai labdarúgás olyan meghatározó alakjai futballoztak színeinkben, mint Soós István, Péter Zoltán vagy Czigány Csaba.

A ZTE FC kedden hazai pályán győzött, és a siker több is volt egy sima győzelemnél. Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője is utalt erre, hiszen az előző két találkozójuk – mondjuk így – nem éppen úgy sikerült, ahogy azt eltervezték. Utólag belegondolva azért elmondható: a Kisvárda – mely Egerszegről elvitte a három pontot – valószínűleg ebben a bajnokságban sem süllyed le a „futottak még” mezőnyébe, a kecskeméti vereség miatt viszont szüksége volt a ZTE FC-nek a győzelemre, hogy mentálisan erősödjön a gárda.

A hétközi győzelem nyilván a kék-fehérek megítélésének is használt. A csapat az AC Milan elleni siker és a remek bajnoki kezdés után fókuszba került, de aztán jöttek a pontvesztések. Talán ez billent most egy kicsit, hiszen az látszik, hogy a zalaiak attraktív, támadó futballra törekednek. Ha ez eredményt is hoz, az az igazi „nyerő páros”.

Bár 2010-ben még Magyar Kupa döntőt játszhattunk a Debrecen ellen, a 2011-12-es szezonban ideiglenesen búcsúzni kényszerültünk az OTP Bank Ligától. A kiesést követően hét évvel, a 2018/19-es szezon végén bajnoki címet ünnepelhettünk a másodosztályban és ennek köszönhetően az egyesület a 2019/2020-as évadtól ismét a magyar labdarúgás élvonalában szerepel. A klub szakmai vezetésének filozófiája a látványos támadó futball és a jövő tehetségeinek támogatása. Nem véletlen, hogy a mezőny egyik legfiatalabb átlagéletkorú keretével rendelkezik együttesünk, továbbá a várható gólok számában is élen járnak mérkőzéseink. Klubunk nem csupán kitörési lehetőséget kínál játékosai számára, hisz az elmúlt években többen itt értek pályafutásuk csúcspontjára és magyar válogatott meghívók is érkeztek a ZTE Arénába.

Rátérve a pénteki találkozóra: sok ideje nem volt pihenésre a ZTE FC csapatának, és a Debrecen elleni meccs kellően „melós” is volt az egerszegiek számára. A meccs egyik hőse, Gergényi Bence jegyezte meg lapunknak, hogy a csapat minden tagja rengeteget futott azon a meccsen, és hozzátette: a kemény felkészülés eredménye, hogy végig bírták a találkozót. Ricardo Moniznak elviekben semmi oka, hogy változtasson a győztes együttesen, ami persze nem zárja ki, hogy mégis megtegye ezt. Kedden Gergényi mellett Zoran Lesjak és Tajti Mátyás is kifejezetten jól futballozott.

A Mezőkövesd hasonló ellenfél, mint volt a DVSC (érdekes, hogy a kövesdiek is 4-2-re győzték le a Lokit), mégis más csapat. Supka Attila vezetőedző együttese talán egy kissé zártabb taktikát alkalmaz, amit fel kell majd törni. Az előrejátékban pedig megvannak a kellően kreatív játékosai – itt elsősorban Molnár Gábor, Dino Besirovic és Cseri Tamás említhető. A ZTE FC masszív együttessel és benne korábbi társakkal veszi fel a harcot: a nyáron éppen a ZTE-től igazolt Mezőkövesdre Bobál Dávid, akit nemrég követett a Vasastól testvére, Bobál Gergely is, aki ugyancsak volt a zalaiak labdarúgója.

Az egerszegieket érintő hír, hogy Daniel Milovanovikj kölcsönbe visszatér hazájába, az északmacedón GFK Tikves együtteséhez. A kék-fehérek három fiatal labdarúgója, Klausz Milán, Boros Zsombor és Papp Csongor pedig meghívást kapott az U18-as magyar válogatottba.

Korábbi cikkeink a témában: