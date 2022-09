A bosznia-hercegovinai Zenicán idén 24. alkalommal rendezte meg a helyi klub a KK Kengur Kup elnevezésű viadalt. Zenica és Zalaegerszeg testvérváros, innen is ered a kapcsolat, melyben a Covid miatt volt két év szünet, de most ismét útra kelt a Zalakerámia-ZTE KK küldöttsége. Méghozzá három csapattal: az U12-es gyermek (edző: Ambrus Péter), az U14-es serdülő (Hanzséros Alajos), valamint az U16-os kadett (Németh Csaba, Halász Gergely) együttes is nevezett – bosnyák, horvát, szerb, montenegrói és szlovén klubok mellé. A különböző korosztályokban 37 csapat több mint négyszáz játékosa lépett parkettre.

A zalai U12-esek első külföldi tornájukon vettek részt, és első napi győzelmükkel (ZTE KK–Ilidza 35-31) a legjobb négy közé kerültek, majd az elődöntőben alulmaradtak a szlovén Mladi Maribor ellen (62-24). A 3. helyért kiírt találkozón a házigazda KK Zenica az utolsó pillanatban tudta kicsikarni a győzelmet (43-41), de a 4. hely is szép eredmény.

A serdülők is simán nyertek első ellenfelük, a bosnyák Kakanj ellen (59-9), majd a négy között a szlovén Mladi Maribor (27-40), a bronzmeccsen pedig a bosnyák Sloboda Tuzla ellen (19-40) kikaptak. És szintén negyedikek lettek.

A zalai kadett csapat (U16) játékosainak egy része már korábban is szerepelt ezen a viadalon. Ők elsőként a KOS Sarajevo csapatával játszottak ki-ki meccset, melyen a hosszabbításban kaptak ki (50-47), majd csupán egymérkőzésnyi pihenő után szintén hosszabbításban maradtak alul a bosnyák Sloboda Tuzla ellen (53-51). A 7. helyért kiírt helyosztón is nagyon szoros csatát vívtak fiataljaink, de a bosnyák Kakanj is nyerni tudott ellenük (34-31), így a ZTE KK a 8. helyen zárt.