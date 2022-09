Az idei ifjúsági Eb helyszíne a svájci Capriasca városa volt, ahol – az ország adottságait ismerve ez nem lehet meglepetés – gyönyörű környezet és nehéz pálya várta a versenyzőket. A magyar válogatott küldöttsége 13 óra utazás végén érkezett meg a helyszínre, az ott töltött első teljes napon pedig már időmérők vártak a sportolókra. Másnap aztán következett az első viadal, a csapatok váltóversenye, melyben 126 háromtagú egység vett részt. A váltókat általában két fiú és egy lány alkotta, magyar részről Bruchner Regina Zsembery Boldizsár után és Takács Zsombor előtt került sorra a futamon. A hatalmas mezőnyben a 29. hely lett a magyaroké, ami megfelelő „bemelegítést” jelentett az olimpiai szakág (XCO) egyéni versenyére.

– Életem legtechnikásabb pályája volt, amit a svájci szervezők kijelöltek – mesélte Bruchner Regina. – Egy kör 4,5 kilométer hosszú volt, benne 160 méter szintemelkedéssel. A meredek, sziklás lefeléket a por is megnehezítette, időnként, ha éppen ment előtted valaki, látni is alig lehetett. Sokat gyakoroltunk a viadal előtt, hogy minden elem simán menjen és elég gyors lehessek. A kategóriámban 67 versenyző állt rajthoz, az időmérők eredményei alapján én a 33. helyen kezdtem. A rajt után igyekeztem minél előrébb jutni, de az első emelkedőnél nagyon összetömörült a mezőny, le is kellett szállni a bicikliről. Később aztán szétrázódtak az indulók, akkor már jobban lehetett haladni. Élveztem a verseny minden percét, jó volt hallani a szurkolókat, szinte olyan volt a hangulat, mint egy-egy világkupa-versenyen. És boldog lehettem a végeredménnyel is, hiszen előzetesen a legjobb húsz közé kerülést tűztem ki célként, és ez a 19. hellyel megvalósult. Minden tőlem telhetőt beleadtam és elégedett vagyok a teljesítményemmel.

Bruchner Regina hozzátette még: rengeteg tapasztalatot gyűjtött Svájcban, és a tanultakat a későbbi versenyein minden bizonnyal kamatoztatni tudja majd.