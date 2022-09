Az egerszegi kék-fehérek a vasárnapit megelőző két mérkőzésükön összesen kilenc gólt lőttek, ebből ötöt idegenben, a Mezőkövesd elleni találkozón, úgyhogy az újabb hazai fellépés előtt méltán bizakodhattak a drukkerek és persze Ricardo Moniz együttesének tagjai is. Még akkor is, ha éppenséggel egy jó erőkből álló Puskás Akadémia volt a soros ellenfél, de a felcsútiak sem villogtak eddig a bajnokságban. Sok a sérült náluk, így Hornyák Zsolt vezetőedző például félig kényszerűségből a korábban Egerszegen futballozott Artem Favorovot vezényelte vissza a bal oldalra védőnek.

És éppen a bal oldalon történt a legtöbb esemény az első félidőben. Innen indulva lőtt gólt ismét Eduvie Ikoba, és itt lépett ki kétszer Ubochioma Meshack… A nigériai támadóról a mérkőzés végén is sok szó esett, hiszen – ahogy Ricardo Moniz, a ZTE FC vezetőedzője is hangsúlyozta – eldönthette volna végleg a találkozót.

De nem tette. Meshack egy kifejezetten ügyes futballista, ráadásul fiatal, hiszen még csak 21 esztendős. Szóval bőven van ideje fejlődni még, s tény, hogy a két helyzeténél nem hozott jó döntést. Az elsőnél kivárt még egy ütemet, és akkor lőtt, a másodiknál egyszerűen rosszul találta el a labdát, pedig ez volt a nagyobb helyzet. Egyébként a két szakvezető is erről beszélt, Moniz szerint csapata lezárhatta volna a mérkőzést, de Hornyák Zsoltnak is feltettük a kérdést: egyetért-e azzal, hogy a találkozó eldőlhetett volna már az első fél­időben. A Puskás FC szakvezetője sportszerűen elismerte, valószínűleg minden más lett volna, és sokkal nehezebb dolog lett volna onnan már vissza­kapaszkodniuk. A szünet után szerkezetet váltottak és a cseréit dicsérte, köztük azt a Luciono Slagveert, aki a győztes gólt is szerezte.

– Jól szálltak be a cserék, én mindig motiválom azokat, akik éppen nem férnek be a kezdőbe – mondta el a mérkőzés után. – Azért teszem ezt, hogy ne érezzék magukat mellőzöttnek, hiszen ők is ugyanolyan fontos szereplői a meccseknek, mint azok, akik a pályán vannak. Ma nagyon jól szálltak be a meccsbe, ez is kellett ahhoz, hogy fordítsunk.

Ricardo Moniz amellett, hogy bosszús volt és csalódott, megvédte csapatát, hiszen úgy fogalmazott, vasárnap sem sokon múlt, hogy a javukra forduljon a mérkőzés.

– Ha érvényesítjük a helyzeteket az első félidőben, lehetett volna három-null is az eredmény. Fiatal csapatunk van, három hónapja dolgozunk együtt, tudjuk, hogy miben kell még fejlődni. A védelmet is jobban meg kell szervezni, hiszen egy meccset hátul és elöl lehet megnyerni. Most is egy támadót áldoztunk be, hogy megerősítsük a középpályát, mégis kaptunk két gólt – jegyezte meg a holland szakvezető.

A játékvezetés is szóba került, de csak érintőlegesen. Hornyák Zsolt egy kezezésgyanús szituációt említett az ötödik percből, hogy nem vizsgált a VAR, Ricardo Moniz pedig az első felcsúti gól előtti játékhelyzetre tért ki, hiszen valóban, nem éppen szabályosnak tűnő módon szerezte meg a vendégcsapat a labdát Meshack­tól, és ebből indult az akció.

A ZTE FC játéka összességében nem volt rossz, de ez most nem ért pontot. Azt persze nem lehet elvárni, hogy minden meccsükön négy-öt gólt lőjenek a kék-fehérek, ahogy tették korábban, viszont a lehetőségekkel élni kell, s erre megvolt az esély most is. Ami kifejezetten pozitív, hogy Eduvie Ikoba sorozatban a harmadik mérkőzésen talált be.

A bajnokságban most háromhetes szünet következik. A mostani hét végén Magyar Kupa-forduló következik, a ZTE FC szombaton a Kaposvár vendége lesz, majd a válogatott Nemzetek Ligája-találkozói miatt szünetel a bajnokság. A ZTE szempontjából folytatás október 1-jén, a Vasas otthonában.