Felkészülten várták a helyiek az újabb találkozót. Nem egészen egy éve két U15-ös fiúválogatott (szintén magyar–szlovén párosításban) vendégeskedett Nován. Nagy szó ez egy nem egészen ezerfős település életében – így értékeli ezt a Nova SE elnöke, Szekeres Zoltán is.



– Mindenki elégedett volt a múltkori vendéglátással, a szervezéssel – mondta Szekeres Zoltán. – A magyar szövetség keresett meg minket, hogy lenne egy újabb mérkőzés. A földrajzi közelség okán Nova valóban ideális helyszín egy-egy magyar–szlovén találkozóra. Örülünk annak is, hogy október hatodikán a két ország U16-os fiúválogatottjai is hasonló felkészülési mérkőzést játszanak majd településünkön. Büszkék lehetünk rá, hogy egy éven belül három ilyen találkozót rendezhetünk.



Valóban nem lehetett kivetnivalót találni a helyszínben, Nován példásan rendezett környezet várta a csapatokat.