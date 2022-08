Mondhatni, hogy tiszta lappal indul mindenki ebben a munkában, hiszen új lett a ZTE KK klubvezetése, új az edző, és gyakorlatilag egy új csapatot kell felépítenie Sebastjan Krasovec vezetőedzőnek. Hétfőn előbb egy rövid megbeszélést tartott Bencze Tamás szakmai igazgató a játékosoknak és szakmai stábnak, de tulajdonképpen új információ ezen már nem hangzott el.

A hétfői nap még nem volt teljes a keret, hiszen az első nyári gyakorlásra a keret fiatal játékosai voltak „hivatalosak”, akik közül Csuti Kornél igazoltan van távol, hiszen jelenleg a B-diviziós romániai U18-as Európa-bajnokságon szerepel a magyar válogatottal. Hiányzott Simó Bence és Makkos Dávid is, ők betegség miatt nem lehettek ott egyelőre az első tréneningen. A két új nyári igazolás, Keller Iván és Zsíros Péter megérkezett, ahogy Németh Ákos is, aki egyedüli felnőtt korú játékos maradt a tavalyi keretből. Az öt légiós közül a szerb Danilo Ostojic már most csatlakozott a ZTE KK-hoz, bár rá még a kötelező orvosi vizsgálat is vár.

A többi külföldi kosarasnak, azaz az amerikai Liam O’Reilly-nek, Mitchell Smith-nek, D’Mitrik Trice-nak, valamint a szerb Petar Rakicevic-nek augusztus 15-én kell csatlakoznia a kerethez.

– Eredetileg is ez volt a terv, vagyis minden a korábbi megállapodásaink szerint megy - ezt Bencze Tamás, a ZTE KK szakmai igazgatója mondta, amikor arról kérdeztük, hogy van-e bármiféle változás a csapat felkészülési programjában. - Ezen a héten főleg fizikai felmérések és orvosi jellegű vizsgálatok lesznek, de persze technikai és taktikai jellegű feladatok mellett, és a labda is előkerül. Valóban, a hétfői első edzés még afféle rávezetés volt, de már megfelelő intenzitással. Arról pedig, hogy Sebastjan Krasovec miként várta már a munka kezdetét, a szlovén szakembert kérdeztük.

– Hosszú volt a szünet, úgyhogy izgatottan vártam már a kezdést – mondta a szlovén vezetőedző, aki mint ismert négy év oroszlányi edzősködés után tette át a székhelyét Zalaegerszegre. – Az első szakaszban fizikai felmérések lesznek, amolyan alapdolgok előkészülve az alapozásra. Ami után pedig remélem, egy sikeres szezonunk lesz.

A csapat egyébként az Ostoros Károly-csarnokban kezdte meg a közös munkát és ezen a héten itt veri fel bázisát a csapat, hiszen a sportcsarnoknál elkezdték a hét végi motorverseny előkészületeit, így a létesítmény csak korlátozottan megközelíthető.