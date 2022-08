ZTE FC–PVSK 7-0 (3-0) Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Meggyesi.

ZTE: Császár H. – Nagy (Bánfi), Szegedi, Luczi, Grubits, Szabó (Major), Kopcsándi, Harsányi, Vitusz, Hargas (Császár F.), Regőczi (Nyári). Edző: Pergel Andrea. Gólszerzők: Hargas (2), Vitusz (2), Grubits, Harsányi, Nyári. Bár mindkét csapat a másodosztály tagja, gyorsan kiderült, hogy a zalaiak jóval nagyobb játékerőt képviselnek. A ZTE tíz perc után vezetett, a félidő hajrájában született harmadik találattal pedig már el is dőlt a továbbjutás. A zalai csapat a pihenő után is folytatta a gólgyártást, de számos kihagyott lehetőség is adódott a házigazdák előtt. A ZTE könnyed játékkal, fölényes győzelmet aratva jutott a Magyar Kupa harmadik fordulójába, ahol vasárnap 11 órától hazai pályán a szintén „osztálytárs” Budaörs ellen próbálhat továbbjutni.

Pergel Andrea: – A PVSK ellen gyakorolhattuk az edzéseken tanultakat. A győzelmünk ilyen különbséggel is megérdemelt, ha jobban koncentrálunk, lőhettünk volna további gólokat is.