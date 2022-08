Technoroll Teskánd KSE– ZTE FC II. 1-3 (1-1)

Teskánd, 200 néző. Jv.: Dombi O.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi (Szabó M., 15.), Bekő, Bolla – Szinay (Borbács, 67.), Őr, Potyi, Hetesi (Molnár A., 41.), Lórántfy (Fábián, 67.) – Pergel B., Bontó. Vezetőedző: Pergel Attila.

ZTE FC II.: Németh E. – Lesjak (Kámi, 46.), Safronov (Jóna, 74.), Gergely B., Csóka – Papp Cs., Krivotsuk (Kosovcsuk, 79.), Murár (Vert, 74.), Kovács B. (Györe, 46.) – Boros, Klausz. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Hetesi (23.), illetve Klausz (43.), Boros (46.), Papp Cs. (93.). .

Fotó: Pezzetta Umberto



A zalai derbin a ZTE FC II-nél bőven akadtak visszajátszók, hogy mást ne említsünk, Zoran Lesjak sérülése után most már meccsen is beszállt a játékba. Az egerszegiek igyekeztek nyomás alá helyezni a hazaiakat, akiknél a játékkal megpróbálkozó Simonfalvi Gábor korán cserét kért. Majd a vezetés is összejött hazai oldalon, Pergel B. elfutása után Hetesi lőtte ki a bal felső sarkot. A forróságban küzdelmes találkozót láthattunk, majd újabb kényszerű teskándi cserét, miután a gólszerző Hetesi a combjához kapott. És a baj nem járt egyedül: a 43. percben a ZTE részéről a korábban a kapufát is eltaláló Klausz szöglet után a bal felső sarokba fejelve egyenlített. Gyors egerszegi góllal indult a második félidő, s a vezetés megnyugtatta a ZTE II-t. A kék-fehérek átvették a játék irányítását, de miután újabb gólt nem tudtak szerezni, nyílt maradt a meccs. A Teskánd próbálkozott becsülettel, szögleteket is kiharcolt. A házigazda a végén kitámadott, Pergel kapus is előrement, a ZTE II. pedig ezt kihasználva eredményesen végigvitt egy kontrát.

Fotó: Pezzetta Umberto



Pergel Attila: „Remélem, nemcsak ellenünk áll majd fel így a ZTE… Vezetésünk után a fordulópontot Hetesi sérülése jelentette. Gyorsabb kontratámadásokkal lehetett volna még esélyünk a végén, de összességében megérdemelten nyertek a vendégek.”

Koller Zoltán: „Nehéz mérkőzésre számítottam és az is lett. Megérdemelten nyertünk, a Teskándnak pedig sok sikert kívánok a bajnokságban.”

FC Nagykanizsa– Csornai SE 5-1 (3-0)

Olajbányász-stadion, 100 néző. Jv.: Bana.

FCN: Borsi – Szabó P. (Aszalos, 75.), Kovalovszki, Szanyi, Varga D. – Szilágyi A. (Béli M., 46.), Kondor, Godzsajev (Bence, 70.) – Szökrönyös D., Török M. (János, 64.), Lőrincz (Pleszkán, 46.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz (4.), Kondor (9.), Török M. (23.), Béli M. (57.), János (64.), ill. Szalka (50.).