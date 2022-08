Újpest FC - ZTE FC 1-1 (0-1)

Budapest Szusza Ferenc Stadion, 3219 néző. Jv.: Vad II. ( Bornemissza, Belicza). Újpest: Banai - Pauljevic (Simon K., 66.), Kuusk (Bjelos, 46.), Diaby, Ljujic (Borello, 79.), Antonov - Onovo, Csongvai, Boumal - Katona, Lahne (Tallo, 66.). Vezetőedző: Milos Kruscic.

ZTE FC: Demjén - Gergényi, Kálnoki-Kis, Mocsi, Bedi - Sankovic - Szalay (Huszti, 46.), Tajti, Meshack (Carioca, 55.), Májer (Mim, 55., Kovács B., 80.) - Németh D. (Manzinga, 46.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Tallo (90+3.), illetve Németh D. (32.).

Sárga lap: Antonov (34.), Bjelos (89.), illetve Gergényi (34.), Mocsi (39.), Meshack (52.), Májer (53.), Tajti (57.).

Kiállítva: Gergényi (45.).

A ZTE FC győzelemmel nyitotta a bajnokságot, hiszen két hete a Bp. Honvéd otthonában győzött Ricardo Moniz csapata 1-0-ra, Ami a szombati házigazdát, az Újpestet illeti, a Megyeri útiak egy döntetlennel és egy vereséggel kezdtek, vagyis Milos Kruscic legénysége - nem meglepő módon - azzal az eltökélt szándékkal lépett pályára a ZTE FC ellen, hogy a harmadik forduló után gőzelem is áll majd a neve mellett.

Az egerszegiek sem kikapni érkeztek... Ezt többször is hangsúlyozta előzetesen Ricardo Moniz vezetőedző, aki ugyanazt a bátor és letámadásra alapuló futballt ígérte, mint amit csapata korábban már mutatott. Ami a zalaiak kezdőcsapatát illeti, nagy meglepetés nem volt ebben, a kispadon viszont már ott ült a korábban sokáig sérült Zoran Lesjak. Az Újpest az első percektől igyekezett nyomás alá helyezni a ZTE együttesét, amely nem állt be védekezni, de tény, hogy nem is tudott annyira erőteljesen támadni, mint talán szeretett volna. A liláknak két ígéretes távoli próbálkozása is volt, Ljujic lövésénél Demjén hárított jókor. Veszélyesebben játszott az Újpest, de eredménytelenül, viszont úgy tűnt, hogy jól felkészült a ZTE FC játékából, hiszen jól léptek ki a passzokra az újpestiek. Nem volt pontos a zalaiak játéka, így a kezdeti lendület is alábbhagyott. Viszont benne volt a játékában a villanás, így a 30. percben Diaby mentett az utolsó pillanatban Németh elől az ötösnél. A 32. percben pedig vezetett a ZTE! Elméláztak az újpesti védők, Németh Dániel pedig kilépett, megelőzte a kiinduló Banait, és 8 méterről a bal alsó sarokba továbbított, 0-1. Remek helyzetfelismerés volt, Németh jutalma pedig élete első élvonalbeli gólja lett. Az Újpest próbálkozott, de kezdett a zalai alakulat egyre magabiztosabb lenni. Az viszont nem illett ebben a képbe, hogy Gergényi, a 45. percben visszahúzta Lahnét, s miután neki már volt egy sárga lapja, a másodikkal a piros is villant.

Nem volt kérdéses, hogy a tíz emberrel maradt ZTE FC a szünetben rendezni próbálja sorait. Ricardo Moniz két fiatal játékosát hozta le, így a gólszerző Németh Dániel is áldozatául esett ennek az átszervezésnek. Huszti András és Christy Manzinga érkezett a pályára, de az Újpest is váltott. Bjelos érkezésével egyértelmű volt a szándék, hogy nyomás alá helyezzék a megfogyatkozott létszámú egerszegi együttest. Beszorult a ZTE, jöttek az újabb zalai frissítések, de igazából nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel az Újpest. A 60. percben Demjén ütötte ki Lahne lövését, és továbbra is támadásban maradt a hazai együttes. A 70. percben Bjelos perdítését hárította bravúrral Demjén, egyértelműnek tűnt, hogy a kérdés csak az maradt a végéig, hogy ki tudja-e húzni a ZTE, amivel újabb győzelmet arathat. Demjén védései tartották a lelket a zalaiakban, hiszen az egerszegi hálóőr mindent fogott, amit lehetett. Az egerszegieken látszott, hogy semmit sem akarnak siettetni, ami teljesen érthető hozzáállásnak tűnt. Fogytak a percek, támadott az Újpest, és a 93. percben elég volt egy figyelmetlenség, így Tallo fejese az ötösről utat talált a zalaiak kapujába (1-1).

Ezzel egyenlített az Újpest, nem sok hiányzott a második ZTE-sikerhez, viszont az Újpest is sokat tett azért, hogy ne maradjon pont nélkül.