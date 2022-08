Kaposvári Rákóczi FC– Technoroll Teskánd KSE 1-2 (0-2)

Kaposvár, 300 néző. Jv.:Hartung.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi (Fábián, 70.), Bekő, Bolla – Szinay, Őr (Molnár A., 81.), Potyi, Hetesi, Lórántfy (Borbács, 68.) – Pergel B., Bontó. Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Pintér (76.), illetve Hetesi (20., 30.).

A nagy múltú, ám a szezont két vereséggel indító somogyiak vendégeként bátran kezdett a Teskánd. A szervezett zalai játéknak pedig rövidesen meg is lett a jutalma, hiszen fél óra után már két góllal vezettek a vendégek. Fordulás után a Rákóczi nagy energiákat mozgósított az egyenlítés (illetve a hazaiak eleinte talán még úgy gondolták: a fordítás) érdekében, ám a vendégek az idő jelentős részében állták a sarat. Szépítésük után a kaposváriak, ha lehet, még fokozták a nyomást, ám ebben az időszakban kontratámadások végén a Teskánd is szerezhetett volna újabb gólt. Ám ne legyünk elégedetlenek: az izgalmas végjáték után kiharcolt egygólos győzelem is három pontot ér.

Pergel Attila: Nagyon szerettük volna kiköszörülni a csorbát, amit a múlt heti kupakiesés jelentett, és azt hiszem, sikerült. Büszke vagyok a csapatra, minden játékos maximálisan odatette magát az utolsó percig. Ha a hajrában kicsit higgadtabban és pontosabban támadunk, nem lett volna ennyire izgalmas a hatperces ráadás, de persze így is boldogok vagyunk.

A Nagykanizsa budaörsi bravúrja mellé így még egy remek zalai eredmény társult a fordulóban. Szerdán pedig már jön is a folytatás, a 4. forduló, melynek keretében 17.30-as kezdéssel Teskánd–ZTE FC II. megyei rangadót és FC Nagykanizsa– Csornai SE-találkozót is rendeznek.