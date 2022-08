A ZTE RK szervezi a sorozatot, melynek idén nyáron is a zárókör a harmadik fordulója, s ennek keretében nemcsak napi győzteseket hirdetnek, de mindhárom kategóriában (női, férfi és vegyes páros) kiderül az is, hogy kik voltak az évszak bajnokai. Sőt, az idén először a legjobb női és férfi játékost is díjazzák. A meccsek 11 órakor kezdődnek, s a szervezők remélik, az időjárás nem húzza át a számításokat.