Mielőtt bárki azzal vádolna bennünket, hogy telhetetlenek vagyunk, szó sincs erről, hiszen nagy tételben lehetne fogadni arra, hogy a ZTE FC stábjának tagjai, de a játékosok is úgy érzik: kár volt azért a 93. percben bekapott gólért Újpesten. Mert akkor ugyebár kettőből kettő győzelem állna a ZTE FC neve mellett és a Honvéd után az Újpest is a legyőzöttek között szerepelne.

Ami a szombaton rendezett mérkőzés második félidejét illeti, akkor már nem tudta ugyanazt a játékot nyújtani Ricardo Moniz együttese, mint az előtte lévő időszakban, de ezt a holland szakvezető is elmondta. Gergényi Bence kiállítása a 45. percben ugyanis gyökeresen megváltoztatta a játék képét, és hiába jött egyből a félidő, nem sikerült úgy rendezni a sorokat, ahogy azt szerették volna az egerszegiek. Tegyük hozzá ehhez, az Újpest is nagyban "rájátszott" arra, hogy a ZTE tíz emberrel futballozik. A kék-fehérek játékából fakadóan, vagyis a letámadásos futball, emberhátrányban sokat "sérül". A ZTE is inkább visszahúzódott a második félidőre, Demjén Patrik pedig bravúrokat is hozott, hogy megóvja a kapuját a góltól. Az utolsó pillanatokig úgy tűnt, hogy lehozza a mecset a ZTE FC, de aztán jött Tallo közeli fejese... Érdemes megjegyezni, hogy a gól előtt volt egy Tajti-kezezés, de a VAR-vizsgálat elvetette a büntetőt. A labda a földről pattant a középpályás kezére, ami így nem számít kezezésnek.

Ezzel lett 1-1, és ez lett a vége is. A ZTE FC fiatal csapatának ez nem rossz eredmény, a szombati meccsben persze több is lehetett volna, de ahogy Ricardo Moniz is mondta, a második félidőt el kell felejteni. Tíz emberrel nehéz azt a futballt játszani, amit megálmodtak a zalaiak, a tanulság pedig megvan: lehetőleg el kell kerülni a kiállítást (más kérdés, hogy Gergényi második lapja előtt az ő meze nyúlt, nem is akárhogyan, de persze a védőnek is tudnia kellett, hogy van már lapja, s ezt követően újra szabálytalankodott). De nézzük a pozitív oldalát is ennek a mérkőzésnek. Németh Dániel, a ZTE FC gólszerzője élete első NB I.-es gólját szerezte és a nem egészen 19 esztendős fiatalember találata akár győztes gól is lehetett volna. Persze így is pontot ért, ráadásul "belement" a helyzetbe, észrevette a lehetőséget, hogy bizonytalanok a védők, hogy aztán be is fejezze az akciót. Erre mondják, ügyes.

Egy győzelem és egy döntetlen a kék-fehérek eddigi mérlege, és az sem rossz. A két idegenbeli mérkőzés után vasárnap pedig eljön végre a hazai bajnoki bemutatkozás ideje, amikor a Kisvárda érkezik a ZTE Arénába.